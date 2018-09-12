Kalkınma Ajansı (BAKA) ''Isparta Çiçek Açıyor'' Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışmasında ödüle layık görülen muhteşem lavanta bahçelerinden, gül bahçelerinden fotoğraflar ve sergilemeler.Isparta Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Şehmus Günaydın’ın öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleştirildiği ‘Gül Kokulu Isparta’ ve ‘Lavanta Diyarı Isparta’ kategorilerindeki “Isparta Çiçek Açıyor” fotoğraf yarışması sonuçlandı. Gül ve lavanta turizminde farkındalığın artırılması kırsal turizmin canlandırılması amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın jürisi, Isparta’daki gül ve lavanta bahçeleri, gül ile lavanta hasadı, işleme tesisleri, imbikli gülhaneler, diğer gülcülük ve lavanta faaliyetleri ile yerel halkın yansıtıldığı 940 fotoğraf arasından en iyilerini seçti. 236 fotoğraf tutkununun en fazla 4 eseriyle katıldığı yarışmada, gül ve lavanta kategorilerindeki fotoğraflardan birinciler 3 bin, ikinciler 2 bin, üçüncüler ise bin TL ödül alırken, 2 fotoğrafa BAKA Özel Ödülü olarak 750’şer TL, sergilemeye ve satın almaya layık görülen fotoğraflara ise 250’şer TL ödül verildi.BAKA, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde gül ve lavanta turizmi potansiyelinin tanıtımı, bilinirliği ile sürdürülebilir turizmin hedefiyle yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. BAKA, TFSF işbirliğindeki ‘Gül Kokulu Isparta’ ve ‘Lavanta Diyarı Isparta’ kategorindeki “Isparta Çiçek Açıyor” fotoğraf yarışmasına doğayı, gezmeyi, yeni yerler görmeyi, fotoğraf çekmeyi seven genç, yaşlı, amatör, profesyonel fotoğraf tutkunları müracaat etti ve şartnameye uygun toplam 940 fotoğraf yarıştı. BAKA, Fotoğraf Sanatı Kurumu, Isparta Sanat ve Fotoğraf Derneği ve Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği temsilcilerinden oluşan jüri, çekenin kimliğinin gizli olduğu fotoğrafları değerlendirdi.Jürinin gün boyu süren değerlendirmesi sonunda; lavanta kategorisinde fotoğraflardan Kocaeli’den Arda Adnan Kalkan’ın ‘Mor Yaşam’ fotoğrafı birinci, Van’dan Özkan Çörek’in ‘Model’ fotoğrafı ikinci, Denizli’den Ali Aslan’ın ‘Lavanta Demet’ fotoğrafı üçüncü seçildi. Gül kategorisinde ise; Bursa’dan Aygül Öztürk’ün ‘Güller İçinde’ fotoğrafı birinci, Ankara’dan Bilal Eskioğlu’nun ‘Gülümse’ fotoğrafı ikinci, Aygül Öztürk’ün ‘Gülyağı’ fotoğrafı da üçüncü seçildi. BAKA Özel Ödülü’nü de; lavanta kategorisinde ‘Kazan’, gül kategorisinde ise ‘Gül Sepeti’, isimli fotoğraflar kazanırken, sergilenmeye ve satın almaya değer 70 fotoğrafa da 250’şer TL ödül verildi.Ödüllü fotoğraflara ulaşmak için