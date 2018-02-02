Isparta’da 319 işletme Marka Tescili Aldı

Isparta geçen yıl, diğer bir deyişle 2017 yılında 319 işletmenin marka tescili aldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin marka haritasını yayımladı. 2017 yılında 81 ilden yapılan yerli marka başvuruları ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada ülke genelinde ve tüm illerde marka tescil başvuru sayısında artış olduğu belirtildi.



MARKA TESCİLİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bu doğrultuda; Kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 2017’de yasalaşması yaşanan artışta büyük payının olduğunu koymaktadır.

2016 yılında 94 bin 575 olan marka tescil başvuru sayısının 2017 yılında 106 bin 99’a yükseldiği görülmektedir.



İSTE İLLERİN MARKA TESCİL SAYILARI

Buna göre; Türkiye'nin

2017 marka haritasında; 2016’da İstanbul’un 44 bin 782 olan marka başvuru sayısının 49 bin 683’e, Ankara'nın 7 bin 440 olan başvuru sayısının 8 bin 536’ya. İzmir'in ise 6 bin 546'dan 7 bin 60 başvuru sayısına ulaştığı tespit edilmiştir.

illerin marka tescil sayı-ları şöyledir: Adana bin 757 Adıyaman 129 Afyonkara- hisar 392 Ağrı 51 Amasya 99 Ankara 8 bin 536 Antalya 3 bin 443 Artvin 42 Aydın 775 Balıkesir 826 Bi¬lecik 102 Bingöl 55 Bitlis 42 Bolu 217 Burdur 99 Bursa 4 bin 847 Çanakkale 431 Çankırı 37 Çorum 206 Denizli bin 548 Diyarbakır 493 Edirne 269 Elazığ 306 Erzincan 61 Erzurum 232 Eskişehir 830 Gaziantep 3 Bin 496 Giresun 146 Gümüşhane 31 Hakkari 22 Hatay 970 Isparta 319 Mersin Bin 412 İstanbul 49 Bin 683 İzmir 7 Bin 60 Kars 39 Kas¬tamonu 96 Kayseri Bin 517 Kırklareii 140 Kırşehir 63 Kocaeli 2 bin 408 Konya 2 bin 852 Kütahya 197 Malatya 349 Manisa 744 Kahramanmaraş 464 Mardin 406 Muğla bin 35 Muş 22 Nevşehir 162 Niğde 165 Ordu 275 Rize 254 Sakarya 977 Samsun 825 Siirt 30 Sinop 38 Sivas 204 Tekirdağ 730 Tokat 108 Trabzon 520 Tunceli 15 Şanlıurfa 497 Uşak 108 Van 174 Yozgat 62, Zonguldak 139 Aksaray 160 Bayburt 13 Karaman 177 Kırıkkale 81 Batman 207 Şırnak 74 Bartın 65 Ardahan 14 İğdır 30 Yalova 171 Karabük 135 Kilis 60 Osmaniye 100."