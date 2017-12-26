ISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ BU HABERE DİKKAT!

Trafik cezaları 1 Ocak’tan itibaren zamlı tarifeden
2018 yılında yeni bir yıla girmenin yanı sıra bazı vergi ve cezalar da zamlı olarak uygulanmaya başlanacak.
Buna göre; Trafik cezalarında ve vergilerde enflasyon rakamlarına göre yüzde 14,47 civarında artış yapılacak. Peki trafik cezaları 2018'de ne kadar olacak? Vergi ve harçlar 2018'de ne kadar yükselecek? Trafik cezası nasıl sorgulanır?
TRAFİK VE VERGİ CEZALARI 1 OCAK 2018’DEN İTİBAREN YÜZDE 14.47 ARTACAK
Ülkemizde her geçen gün araç sayısı artıyor. Buna bağlı olarak kesilen trafik cezaları da artış gösteriyor. Trafik cezası kesilen sürücüler, cezalarını onlirıe olarak sorgulayabilir ve ödeyebilir. "Trafik cezası nasıl sorgulanır?", "Trafik cezası ödemesi nasıl yapılır?" sorularının cevapları haberimizde yer alıyor,
TRAFİK CEZALARI 2018'DE NE KADAR OLACAK?
Enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış oranının yüzde 14,47 olacak. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ- ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.
Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14,47 artacak.
Yüzde 14,47 rakamına göre örneğin hız sınırını aşma 206 liralık bir ceza iken 2018'de 235,80 lira olacak. Yanlış park cezası da 2017'de 95 lirayken, 2018'de 108,74 liraya yükselecek.
İSTE 2018’İN ZAMLI TRAFİK CEZALARI
Kırmızı ışıkta geçme; 235,8 lira Alkollü araç kullanma (ilk); 1,002,8 lira Alkollü araç kullanma (2.): 1,259,90 lira Hız sınırını aşma; (yüzde 30): 235,8 lira Hız sınırı aşma: (yüzde 30 üzeri): 488,8 lira Emniyet kemeri ihlali: 108.7 lira