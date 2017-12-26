ISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ BU HABERE DİKKAT!

Trafik cezaları 1 Ocak’tan itibaren zamlı tarifeden

2018 yılında yeni bir yıla girmenin yanı sıra bazı vergi ve cezalar da zamlı olarak uygulan­maya başlanacak.

Buna göre; Trafik cezalarında ve vergilerde enflasyon rakamlarına göre yüzde 14,47 civa­rında artış yapılacak. Peki trafik cezaları 2018'de ne kadar olacak? Vergi ve harçlar 2018'de ne kadar yükselecek? Trafik cezası nasıl sorgulanır?



TRAFİK VE VERGİ CEZALARI 1 OCAK 2018’DEN İTİBAREN YÜZDE 14.47 ARTACAK

Ülkemizde her geçen gün araç sayısı artıyor. Buna bağlı olarak kesilen trafik cezaları da artış gösteriyor. Trafik cezası kesilen sürücüler, ce­zalarını onlirıe olarak sorgulayabilir ve ödeyebi­lir. "Trafik cezası nasıl sorgulanır?", "Trafik ce­zası ödemesi nasıl yapılır?" sorularının cevap­ları haberimizde yer alıyor,



TRAFİK CEZALARI 2018'DE NE KADAR OLACAK?

Enflasyon rakamlarına göre, 2018'de çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış oranının yüzde 14,47 olacak. Maliye Bakanlığı tarafından belir­lenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK'in Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ- ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,47 artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Yİ-ÜFE'sine göre açıklayan Maliye Bakanlığının, 2018 yılında esas alınacak oranı da bu ay ilan etmesi bekle­niyor. Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmazsa, damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 14,47 artacak.

Yüzde 14,47 rakamına göre örneğin hız sı­nırını aşma 206 liralık bir ceza iken 2018'de 235,80 lira olacak. Yanlış park cezası da 2017'de 95 lirayken, 2018'de 108,74 liraya yükselecek.



İSTE 2018’İN ZAMLI TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta geçme; 235,8 lira Alkollü araç kullanma (ilk); 1,002,8 lira Alkollü araç kullanma (2.): 1,259,90 lira Hız sınırını aşma; (yüzde 30): 235,8 lira Hız sınırı aşma: (yüzde 30 üzeri): 488,8 lira Emniyet kemeri ihlali: 108.7 lira

