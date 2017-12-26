ISPARTA MİMARLAR ODASI BAŞKANI BELLİ OLDU

Mimarlar Odasında Zafer Sağlamla devam

Mimarlar Odasında 17. Dönem yönetim kuru­lunun belirlenmesi için Genel Kurul yapıldı. Yapı­lan genel kurulda Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam güven tazeladi.

Mimar Odası Başkanı Zafer Sağlam ve ekibi tekrar göreve seçildi. Başkan Sağlam: “Kongre­miz üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştir­mek bulunmaktayız. Çok değerli meslektaşlarımız teveccühleri neticesinde 17. Dönem yönetim kurulumuza temsil yetkisi veril­miş bulunmaktadır. Bu seçim akabinde Yönetim Kurulu görevimizi mesleki kurumsal kimliğimize yakışır bir şekilde, ilk seçildiğimiz günkü gibi aynı heyecan ve şevkle ifa edeceğimizi tüm kamuo­yuna saygılarımızla beyan ederiz” açıklaması ya­parken, Mimarlar Odasının yeni yönetim Kurulu şöyle oluşturuldu.

Başkan Zafer Sağlam, Sekreter Ş. Gülin Bey­han, Sayman Üye Melike Tutar, Üye Semih Göçer, Üye H. Alper Turhan

