ISPARTA MİMARLAR ODASI BAŞKANI BELLİ OLDU

Mimarlar Odasında Zafer Sağlamla devam
Mimarlar Odasında 17. Dönem yönetim kurulunun belirlenmesi için Genel Kurul yapıldı. Yapılan genel kurulda Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam güven tazeladi.
Mimar Odası Başkanı Zafer Sağlam ve ekibi tekrar göreve seçildi. Başkan Sağlam: “Kongremiz üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirmek bulunmaktayız. Çok değerli meslektaşlarımız teveccühleri neticesinde 17. Dönem yönetim kurulumuza temsil yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Bu seçim akabinde Yönetim Kurulu görevimizi mesleki kurumsal kimliğimize yakışır bir şekilde, ilk seçildiğimiz günkü gibi aynı heyecan ve şevkle ifa edeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz” açıklaması yaparken, Mimarlar Odasının yeni yönetim Kurulu şöyle oluşturuldu.
Başkan Zafer Sağlam, Sekreter Ş. Gülin Beyhan, Sayman Üye Melike Tutar, Üye Semih Göçer, Üye H. Alper Turhan