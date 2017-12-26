lMECLİS’TE 2018 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ:
Ak Parti İsparta Milletvekili Süreyya Sadi Bil-giç’in Başkanlığını yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 124 ret oyuna karşılık 305 oyla TBMM genel kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları, görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler tamamlandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.
305 KABUL. 124 RED
Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı. Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 1234 ret oyu kullanıldı.
BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR
Başbakan Binali Yıldırım, 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, 2018 yılında Türkiye'de ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan yatırım ve ihracata dayalı büyümeyi sürdüreceklerini kaydederek, “Öncelikle bu bütçenin hazırlanmasında büyük emekleri olan Plan ve Bütçe Komisyonu Baş
kanı, Üyeleri ve Milletvekili arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Onaylamış olduğunuz 2018 yılı bütçemiz ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Hükümetimizi olaylara kısa vadeli bakış açısı ve günlük kaygılarla bakmamakta, ülkemizin uzun vadeli çıkarlarına ve kalkınmasına odaklanmaktadır. Hazırlıklarını halen
sürdürdüğümüz 2018'de yüce Meclise sunacağımız 11. Kalkınma Plam'mızda aynı düşüncelerle hazır- lanmaktadır. Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yılına Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacak vizyonunu
sürdürüyoruz, projeleri gerçekleştiriyoruz. Hızla değişen dünyayı yakalayabilecek dönüşüme seyirci kalmayacak, bölgesinde daha müreffeh ülke olarak gelişmişlikte bir üst lige çıkacak stratejileri, politikaları hayata geçiriyoruz. Ak Parti hükümetlerinin tek gayesi vatandaşlara en üst düzeyde hizmettir. Sorunsuz, mesnetsiz beyan ve eylemlerle uğraşacak, kaybedecek bir dakikamız bile yoktur.
Hükümet olarak kendimizi milletin hakimi değil, hadimi olarak gördük, görmeye devam edeceğiz. Kalkınma anlayışımızın odağında ‘insanı yücelt ki, devlet yücelsin' anlayışı vardır. Bu anlayışla Türkiye'nin her gün bir önceki güne göre daha iyi olacaktır" diye konuştu.