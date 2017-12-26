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BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR
ISPARTA
G.Tarihi: 25.12.2017 15:41
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böcüzade
lMECLİS’TE 2018 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ:

Ak Parti İsparta Millet­vekili Süreyya Sadi Bil-giç’in Başkanlığını yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Ko­misyonu tarafından hazır­lanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Ta­sarısı 124 ret oyuna karşı­lık 305 oyla TBMM genel kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kuru­lunda 2018 Merkezi Yöne­tim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları, görüş­meleri yapıldı ve görüşme­ler tamamlandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik ola­rak yapılmasını Genel Ku­rulun bilgisine sundu ve oylamanın elektronik ola­rak yapılması kabul edildi.

305 KABUL. 124 RED
Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı. Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 1234 ret oyu kullanıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR
Başbakan Binali Yıldı­rım, 2018 Merkezi Yöne­tim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden sonra teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım, 2018 yılında Tür­kiye'de ekonomisinde nite­likli istihdam oluşturan yatırım ve ihracata dayalı büyümeyi sürdüreceklerini kaydederek, “Öncelikle bu bütçenin hazırlanmasında büyük emekleri olan Plan ve Bütçe Komisyonu Baş­
kanı, Üyeleri ve Milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür­lerimi sunuyorum. Onayla­mış olduğunuz 2018 yılı bütçemiz ülkemizin kal­kınma hedeflerine ulaşma­sında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Hükümeti­mizi olaylara kısa vadeli bakış açısı ve günlük kay­gılarla bakmamakta, ülke­mizin uzun vadeli çıkarlarına ve kalkınma­sına odaklanmaktadır. Ha­zırlıklarını    halen
sürdürdüğümüz 2018'de yüce Meclise sunacağımız 11. Kalkınma Plam'mızda aynı düşüncelerle hazır- lanmaktadır. Ülkemizi Cumhuriyetimizin 100. yı­lına Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler sevi­yesinin de ötesine taşıya­cak    vizyonunu
sürdürüyoruz, projeleri gerçekleştiriyoruz. Hızla değişen dünyayı yakalaya­bilecek dönüşüme seyirci kalmayacak, bölgesinde daha müreffeh ülke olarak gelişmişlikte bir üst lige çı­kacak stratejileri, politika­ları hayata geçiriyoruz. Ak Parti hükümetlerinin tek gayesi vatandaşlara en üst düzeyde hizmettir. Sorun­suz, mesnetsiz beyan ve eylemlerle uğraşacak, kaybedecek bir dakikamız bile yoktur.
Hükümet olarak kendi­mizi milletin hakimi değil, hadimi olarak gördük, gör­meye devam edeceğiz. Kalkınma anlayışımızın odağında ‘insanı yücelt ki, devlet yücelsin' anlayışı vardır. Bu anlayışla Türki­ye'nin her gün bir önceki güne göre daha iyi olacak­tır" diye konuştu.
Isparta Gazete Haberleri
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