Zorunlu su kesintisi uyarısı
Isparta Belediyesi tarafından İstanbul yolu üzeri Özkanlar Kavşağı bölgesinde yapılacak olan ana hat bağlantı çalışması dolayısıyla 25 Eylül 2018 Salı günü saat: 08.00 ile 15.00 arasında aşağıdaki yerleşim yerlerine su verilemeyecektir.
Buna göre geçici bir süreliğine su verilemeyecek bölgeler şu şekilde;
-İstiklal Mahallesi Subay Lojmanları, Nazmiye Demirel Ortaokulu bölgesi
-Eski Sanayi Sitesi ve Özel Isparta Hastanesi bölgesi
-Yeni Sanayi Sitesi, Eğirdir Yolu, Isparta Şehir Hastanesi, eski Askeri Hastane bölgesi
-Gül Küçük Sanayi Sitesi
-Modernevler Mahallesi
-Anadolu Mahallesi
İçme suyu hat yenileme çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlerini alması önemle duyurulur.
ISPARTA BELEDİYESİ