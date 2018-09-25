Zorunlu su kesintisi uyarısı



Isparta Belediyesi tarafından İstanbul yolu üzeri Özkanlar Kavşağı bölgesinde yapılacak olan ana hat bağlantı çalışması dolayısıyla 25 Eylül 2018 Salı günü saat: 08.00 ile 15.00 arasında aşağıdaki yerleşim yerlerine su verilemeyecektir.

Buna göre geçici bir süreliğine su verilemeyecek bölgeler şu şekilde;

-İstiklal Mahallesi Subay Lojmanları, Nazmiye Demirel Ortaokulu bölgesi

-Eski Sanayi Sitesi ve Özel Isparta Hastanesi bölgesi

-Yeni Sanayi Sitesi, Eğirdir Yolu, Isparta Şehir Hastanesi, eski Askeri Hastane bölgesi

-Gül Küçük Sanayi Sitesi

-Modernevler Mahallesi

-Anadolu Mahallesi

İçme suyu hat yenileme çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlerini alması önemle duyurulur.



ISPARTA BELEDİYESİ