Isparta'da jandarma tarafından yol uygulamasında durduran otobüsteki yolcunun valizinde toz ve kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Antalya seferini yapan otobüs, Konya-Isparta karayolu Atabey ilçe girişindeki yol uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagaj bölümünde uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yapılan kontrolde, M.B. ve M.T. isimli şüphelilere ait valizlerde ve şahısların üzerinde 135 gram toz esrar ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken M.B. ve M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.ISPARTA (İHA)