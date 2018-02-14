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Isparta'da göçmen operasyonu

Isparta'da göçmen operasyonu
ISPARTA
G.Tarihi: 14.02.2018 19:33
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böcüzade

  - Isparta'da düzensiz göçmen operasyonu
  - Pakistan uyruklu 71 göçmen yakalandı, Türk uyruklu 4 kişi tutuklandı

 Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Pakistan uyruklu 71 göçmen Isparta'da yakalandı. Göçmenleri Türkiye’ye soktukları iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
  Edinilen bilgiye göre, 5 Şubat tarihinde 4 araçta bulunan Pakistan uyruklu 71 göçmen Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde polis uygulama noktasından kaçmak isterken yakalandı. Araçlara öncülük ettiği iddia edilen ve kaçmayı başaran araçta bulunan Hikmet K. (38) ve Cahit Ç. (46) Antalya’da, yabancı uyruklu şahısları izinsiz olarak Türkiye’ye soktukları ve Isparta’nın Keçiborlu ilçesine kadar getirdikleri öne sürülen diğer şüpheliler Ramazan T. (28) ve Enver T. (45) Isparta’da gözaltına alındı.

  Tutuklanan zanlılara 324 bin TL idari ceza
  Isparta’da emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler Hikmet K. (38) ve Cahit Ç. (46) Ramazan T. (28) ve Enver T. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılara ayrıca, '6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” kapsamındaki “geçerli seyahat belgesi ve Türkiye makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içerisinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlamak” konularıyla ilgili 81 bin 224’er TL olmak üzere toplam 324 bin 896 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

  Yasa dışı Türkiye’ye giren 71 kişiye 200 bin TL ceza
  Diğer yandan, yasa dışı olarak Türkiye’ye girdikleri tespit edilen her bir göçmene ise “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu” kapsamındaki “Türkiye’ye yasa dışı olarak girmek”  maddesiyle ilgili 2 bin 869’ar TL olmak üzere, toplam 200 bin 830 TL para cezası uygulandığı bildirildi. Pakistan uyruklu 71 kişinin daha sonra gözetim altında bulunduğu Keçiborlu Spor Salonu’ndan ülkelerine geri gönderilmek üzere Kayseri Geri Gönderim Merkezi’ne sevk edildiği öğrenildi.


 
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