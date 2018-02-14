Isparta’nın Eğirdir Gölünde, 19 bin 420 metre uzunluğunda ağ, 13 bin 530 adet kerevit sepeti ele geçirildi.Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Gölünde uygulanan av yasağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eğirdir Gölü’nün gelecek nesillere en iyi şekilde bırakılması için çeşitli kurumlarla ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini belirten Akdaş, “Eğirdir Gölü’nde önceki yıllarda yaşanan canlı popülasyon düşüşünün en önemli sebebini, insan unsuru oluşturuyor. Evsel ve tarımsal atıkların gelişigüzel doğaya bırakılması, kaçak avcılık faaliyetleri, göle salınan yabancı cins canlıların doğal yaşama olumsuz etkisi gibi konular Eğirdir Gölü’nün doğal yapısını etkileyen nedenler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.Kaçak avcılıkla etkin mücadele kapsamında tekne ile devriye görevi yapıldığını kaydeden Abdullah Akdaş, “İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerimizce 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana 45 görev gerçekleştirildi. Görevler neticesinde avlanma yasağı döneminde levrek avcılığı için kullanılan toplam 19 bin 420 metre uzunluğunda ağ, 13 bin 530 adet kerevit sepeti ele geçirildi. Bu görevler çerçevesinde ele geçirilen yaklaşık 8 bin kilogram canlı kerevit göle geri salındı.”ISPARTA (İHA)