ISPARTA'DA YOĞUN BİR HAVA TRAFİĞİ YAŞANIYOR!

BASIN BÜLTENİ





KASIM AYINDA ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI’NDA 10.050 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ…





DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Kasım Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Kasım ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 8.081, dış hat yolcu trafiği 1.969, toplamda ise yüzde 42 artışla 10.050 oldu.



2017 Yılı Kasım ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlar 1.537, dış hatlar 12 olmak üzere toplam uçak trafiği 1.549’a ulaştı.





2017 Yılı Kasım ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 84 artışla 91 ton olarak gerçekleşti.







11 Aylık Gerçekleşmeler…



2017 Yılı Kasım Sonu gerçekleşmelerine göre;



Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan 181.850 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 5 artışla 23.657’ye, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 2.172 tona ulaştı.

