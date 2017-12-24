ISPARTA O YARIŞMALAR BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce milli duygularımızın ve kültürümüzün yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla “2018 Yılı içerisinde Türk Müziği 18-29 yaş, Tiyatro 14-29 yaş, Şiir Okuma 14-25 yaş ve Bilgi Yarışması 14-25 yaş aralığında olmak üzere 4 ayrı kategoride Kültür ve Sanat” yarışmaları düzenlenecektir. Başvurular 11 Aralık 2017-31 Ocak 2018 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz Gençlik Merkezine yapılacaktır. Yarışmalar, İl Birinciliği Yarışması, Grup Birinciliği Yarışması ve Türkiye Finali Yarışması olmak üzere 3 basamakta gerçekleştirilecektir.Murat GEVREKGençlik Hizmet/en ve Spor İl Müdürü