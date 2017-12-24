ISPARTA'DA DOLANDIRICILAR KADINI DARP ETTİ

Dolandırıcılardan Şüphelenen Kadın Telefona Sarılınca Darp Edildi

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde yalnız yaşayan kadın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan geldiklerini söyleyen iki kişi tarafından darp edildi.