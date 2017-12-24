ISPARTA'DA DOLANDIRICILAR KADINI DARP ETTİ

Dolandırıcılardan Şüphelenen Kadın Telefona Sarılınca Darp Edildi
Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde yalnız yaşayan kadın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan geldiklerini söyleyen iki kişi tarafından darp edildi.
Tanımadığı kişilerden şüphelenince konuyu kaymakamlığa sormak için telefon etmeye kalkan kadının ağzını kapatıp darp eden şüpheliler yaşlı kadının dişini kırdı. Talihsiz kadın polise giderek şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenişarbademli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ayşe Durdal, evinin önündeki bahçesinde çalıştığı sırada tanımadığı genç bir erkek geldi. Kendisinin SYDV'dan geldiğini öne süren şahıs, Durdal'a, "Senin derdini dinleyeceğiz, derdine çözüm bulacağız" dedi. O esnada erkek şahıstan sonra evin kapısından içeriye kimliği belirsiz bir kadın girdi. Daha önce de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan kadın, evine gelen kişilerin söylediklerine inanmayarak, "Vakıftan gelmeden önce beni ararlardı, böyle çat kapı gelmezler oradan, ben konuyu telefona bir sorayım" deyince paniğe kapılan iki kişi kadının ağzını kapatıp darp etmeye başladı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın iki kişi panik halinde hızla evden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
"Necip Beyi arayayım deyince ağzıma vurup kaçtılar"
Yaşadığı olayı anlatan Durdal, "Evin önünde kapı temizlerken tanımadığım bir erkek ve bir bayan geldi. Bana, 'Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan geliyoruz' dedi. Bizi Kaymakam gönderdi senin derdini dinlemeye geldik' dediler. Onları tanımadığım için, 'Sosyal Yardımlaşmadan gelmeden önce beni ararlardı siz kimsiniz ben sizi tanımıyorum' dedim. Ben de görevli Necip Beyi bir arayayım, bana bilgi gelmedi deyince, erkek şahıs bana vurdu ve ön dişimi kırdı. Ağzım kanadı. Sonra karakola gittim ve orada ifademi verdim, şikayetçi oldum" diye konuştu.
Olaydan sonra ilçede bilgilendirme anonsu yapıldı
Yaşanan olay sonrasında, Yenişarbademli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürlüğü tarafından halkı bilgilendirici anons yapılarak, "Bizim adımızı kullanarak şüpheli bir durum gördüğünüz anda 155 Polis ihbar hattını ve 156 Jandarmayı arayarak yardım isteyiniz" denildi.
Öte yandan, uğradığı saldırı sonucu dişi kırılan Durdal'ın şikayeti sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.