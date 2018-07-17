Isparta’da bir evin ardiye kısmında fark edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, bugün merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde bir evin ardiye kısmındaki yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ardiyede görülen yılanı özel aparatlar yardımıyla kısa sürede yakalayarak muhafaza altına aldı.İHA