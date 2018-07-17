Isparta Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Törenleri kapsamında, Şehitlere Saygı ve Demokrasi Yürüyüşü, sinevizyon gösterileri ve Mustafa Yıldızdoğan konseri gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi, 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain ve kanlı darbe girişiminin 2. yıldönümü dolayısıyla tören düzenledi. 15 Temmuz'da tüm yurtta olduğu gibi valilik programları olması sebebiyle belediye tarafından 16 Temmuz'da organize edilen tören kapsamında ilk olarak Şehitlere Saygı ve Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Mehteran Takımı ve Isparta Atlı Spor Kulübü binicilerinin öncülük ettiği yürüyüş Isparta Belediyesi önünde başladı.Mimar Sinan Caddesi’nden Kaymakkapı Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Belediye Meclisi üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakkapı Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından tören alanında saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Meydanda kurulan sahnede daha sonra 2010 yılı Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Hafız Alper Kanderun tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu.Program kapsamında ayrıca, sahnede bulunan dev ekranda ‘15 Temmuz Devlet Duruşu’, ‘Yetimin Çığlığı ve 15 Temmuz Şehitleri Belgeseli’ ile ‘Isparta Şehitleri’ gösterimi yapıldı.Etkinlikte konuşma yapan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, o hain gecede büyük Türk milletinin ellerinde şanlı bayraklarıyla, Türkiye üzerinde hesabı olanlara hak ettiği dersi verdiğini ifade etti.Hain ve kanlı darbe girişimine göğüs geren Türk milletinin tarihe altın harflerle 15 Temmuz Destanı'nı yazdığını ifade eden Vali Günaydın, "Hepimiz tankların insanları ezdiğini görüyorduk. 15 Temmuz gecesi bu büyük millet insanların tankları nasıl ezdiğini bütün dünyaya gösterdi. Bu nedenle o gece büyük bir cesaretle meydanlara koşan, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara çıkan, hava alanlarına giden ve o hainlere ‘dur’ diyen bu milletin bir ferdi olarak ne kadar ülkemizle, milletimizle, bayrağımızla övünsek azdır diyorum. Çünkü biz, tarih boyunca birçok destana imza atmış bir milletiz. Bu ülke ve millet üzerinde üzerinde hesabı olanlar, tarihten ders almamışlardır ki, tekrar 15 Temmuz gecesi bu hain kalkışmaya tevessül ettiler. Bu asil millet, hainlere gereken dersi verdi" dedi.Vali Günaydın ayrıca, millet olarak bundan sonra daha fazla kenetlenilmesi gerektiğine vurgu yaparak, daha fazla üretim ve istihdamla geleceğe emin adımlarla yürünmesi gerektiğini aktardı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise 15 Temmuz’un önem ve ehemmiyetine işaret ederek, "Bu akşam burada çok güzel bir şekilde sinevizyon gösterisi izledik. 15 Temmuz gazimizi dinledik ve olağanüstü duygulandık. Türk milletinin bu badireyi nasıl atlattığını en çoğumuz iyi şekilde biliyoruz. Tarihten de haberleri yok bunların, biliyorsunuz Alparslan 1071'de Anadolu'ya girdi. Aradan zaman geçti, 1176 yılında da Kılıçarslan Miryakefalon Savaşı’nı yaptı. Bu da Isparta'da oldu. O gün Anadolu'nun tapusu Türklere geçmişti. Artık Anadolu tamamen tapusuyla beraber Türklerindi. Orada çok sayıda şehit verdik. Bu arada Anadolu'yu elimizden almak için defalarca uğraştılar. Bundan sonra da binlerce, on binlerce yıl geçse Anadolu Türk'ün vatanıdır ve vatanı olarak kalacaktır. Bu gece onu, 15 Temmuz destanını kutluyoruz. 15 Temmuz’da Türk milleti, bu hain darbe girişimini de kısa sürede bertaraf etmiştir" dedi.Belediye Başkanı Günaydın konuşmasının devamında, "Bu şer olmasaydı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki hainler ayıklanmadığı için ne Afrin'i ne Zeytin Dalı Harekatı'nı kazanabilecektik, ne de orada 5 bin FETÖ'cüyü, PKK'lıyı yok edebilecektik. Ve Anadolu’muzun o güzel güney sınırlarını koruyamayacaktık. Ama şimdi koruyoruz. Çünkü, Türk askeri daha evvel taarruza geçtiği zaman, harekete geçtiği zaman ve derhal konuyu çözeceği zaman, askerimiz PKK’yı hallederken; o vatan hainleri daha önce, son dakikada ‘geri dönün’ diyorlardı. İşte, o vatan hainlerini belirli büyük kısmı silahlı kuvvetlerinden temizlenince o zaman Türk milleti özgürlüğünde daha başarılı oldu. Hem Zeytin Dalı Harekatı’nı kazanma şansına hem de dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir komuta ve cesaretle Türk askerinin ne olduğunu herkese gösterdi" şeklinde konuştu.Program çerçevesinde kürsüye gelen Ispartalı 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un, hayatını tamamen değiştirdiğini ve hain FETÖ'cülerin o şerefli üniformanın değerini bilmediklerini söyledi.15 Temmuz gazisi Kocabaş konuşmasında, hainlerin o şerefli üniformayı kirlettiğini ve 2 seneden beri hasretini çektiği üniformasını hiçe saydıklarını kaydederek, bu hainlerin kendisinden daha fazla eğitim aldıklarını ve bu devletin daha fazla ekmeğini yediklerini anımsattı.Bir daha böyle bir gecenin yaşanmaması temennisinde bulunan Kocabaş, "O günleri bir daha görmeyelim. Görmemek için de çok çalışalım. Allah vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" dedi.Kocabaş, daha sonra 15 Temmuz günü yaşadığı mezuniyet ve gecesindeki kanlı girişimi katılımcılara tüm detaylarıyla anlattı.Konuşmaların ardından yazar-sanatçı Senai Demirci tarafından söyleşi ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. Demirci, yaklaşık 1 yıl süren çalışma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talebiyle kaleme aldığı ‘250 yüz’ adlı eserinden, “Temmuz’un 15’i” başlığı altında seçtiği 15 şehidin hikayelerini şiirleştirerek anlattı.Isparta Belediyesinin organize ettiği 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Törenleri’nin finalinde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Sanatçı Yıldızdoğan, meydanı dolduran on binlere vatan millet sevgisi içeren eserlerini söyledi.Tören, hediye takdimleriyle son buldu.İHA