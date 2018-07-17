Isparta’da madde bağımlılığı ve aile sorunları anlatıldı

Isparta’da madde bağımlılığı ve aile sorunları anlatıldı
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  - Isparta’da madde bağımlılığı ve aile sorunları anlatıldı  
 
İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Türkiye'nin Kadın Liderleri Projesi kapsamında Isparta'da düzenlenen çalıştayda, madde bağımlılığı ve ailevi sorunlar ele alındı.  
 İKADDER Türkiye’nin Lider Kadınları Projesi kapsamında Isparta’da çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya İstanbul, Samsun, İzmir, Karaman, Mardin, Erzincan illerinden 17 katılımcı katıldı. Isparta El Ele Derneği Başkanı Canan Aydın, bölge bölge kadın sorunlarının masaya yatırıldığı çalıştayın çok önemli olduğunu söyledi.  
   
 "Sorunlar noktasında birlikte hareket ediyoruz" 
 Proje tanıtımını yapan İKADDER Başkanı Funda Ozan Akyol, sorunların yerinde tespitinin önemli olduğunu kaydederek, proje için yola çıktıklarını söyledi. Akyol, "Türk Aile Platformu olarak, senede 2 defa toplanıyorduk ve hep eksik kalıyorduk. Bu eksikliği bu proje ile gidermeye karar verdik. İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı projemize destek verdi. Projenin hakkını vererek dostluklar, sorunlar noktasında birlikte hareket ediyoruz. Kadın ve aile sorunları, madde bağımlılığı konularında tespitlerimiz olacak" dedi. 
   
  Protokolden yoğun ilgi 
  Programa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Yeşilay Derneği Başkanı Muhammed Sait Uyar, Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Kadın Sorunları Komisyonu Başkanı Arzu Elma Benli, Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü ve Gençlik Spor bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Birimi Üyesi Yaşar Erbil konuşmacı olarak katıldı. 
   
 "AMATEM olan yerlerde uyuşturucu kullanımı artıyor" 
 Isparta Baro Başkanı Avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu "Her geçen gün adli yardım bürosuna müracaat çoğalıyor. Bu da gösteriyor ki aile içi eğitim ve aile terbiyesi çok önemli. 24 saat karakola müracaat ettiğinizde ben avukat istiyorum dediğinizde hemen avukatınız gelecektir. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Coğrafi olarak Isparta şanslı. Mağduriyetler had safhada değil. Sıkıntı eğitim, üniversite şehri olmamızdan kaynaklanan uyuşturucuda dikkatleri çekiyor. Bu konu bizi çok yordu. Çok üst düzey ailelerin çocuklarının uyuşturucu kullandığını, hatta Isparta’da alışıp yurt dışına çıkanlar olduğunu belirledik. AMATEM’in açılmasını istedik. Ancak, klinik açılmasına imkan sağlandı. Ama dikkat çeken konu, AMATEM olan yerlerde uyuşturucu kullanımı artıyor" diye konuştu. 
 
  "Tedavi maliyetleri çok yüksek" 
  UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü, uyuşturucu satışının her alanda yapılabildiğini söyleyerek, "Tedavi maliyetleri çok yüksek. Parası olan veriyor. Parası olmayan sokakta kalıyor ve sonu ölüm oluyor. Devlet tedavi ediyorum diye sermaye veriyor. Dünyanın en başarı ülkelerinde tedavi 1-3 yıl sürüyor. Tedavide yeterli değil, ailelerin de faktörü önemli. 120 çocuğumuzun nasıl bu ortama itildiğini biliyoruz. 5 yılda bu rakama ulaştık. Devlet, bunu biliyor mu? Devletin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biz ilaç kullanmıyoruz. Vitamin ve soğuk duşlarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Uyuşturucuyu bırakanlarla bu mücadelede yapılmalı" diye konuştu. 
   Tüm gün devam eden çalıştay sonrası elde edilecek veriler, bir kitap halinde bakanlığa sunulacak. Çalıştayların bundan sonraki bölümü Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde devam edecek. 
 
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İHA
                                         
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