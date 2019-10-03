GÜVEN MOTOR'DA AKÜ VE ŞARJ ALETİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Isparta'nın elektrikli bisiklet,motosiklet tamir atölyesi Güven Motor'da sıfır akü değişimi , şarj aleti satışı kampanyası yoğun talep üzerine uzatıldı.

Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara da

yapılıyor.

Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların

gibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.

Ayrıca Güven Motor'da 150 cc ikinci el motor satılıktır bilgi için iletişimden ulaşabilirsiniz.

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