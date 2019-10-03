GÜVEN MOTOR'DA AKÜ VE ŞARJ ALETİ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Isparta'nın elektrikli bisiklet,motosiklet tamir atölyesi Güven Motor'da sıfır akü değişimi , şarj aleti satışı kampanyası yoğun talep üzerine uzatıldı.
Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara da akü değişimi yapılıyor.
Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların akü,beyin,teker,şarz cihazı,sigorta arızası gibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.
Ayrıca Güven Motor'da 150 cc ikinci el motor satılıktır bilgi için iletişimden ulaşabilirsiniz.
Güven Motor Ümit Etçi
Telefon: 0535 285 17 21
Adres: Eski sanayi mahallesi 131. cadde
Resimdeki 150 cc motor satılıktır...
UYGUN FİYATLI AKÜ DEĞİŞİMİ GÜVEN MOTOR'DA