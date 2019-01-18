Uzaktan Algılama Teknolojileri ile Kenevir Kontrol Altında.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Başayiğit yürütücülüğünde Prof. Dr. Yusuf Uçar, Prof. Dr. Burhan Kara ve Dr. Sinan Demir’in araştırıcı olarak yer aldığı TÜBİTAK destekli projede kenevir ekili alanların uydular ile belirlenmesine yönelik bir yöntem geliştirildi.Arazi ve tarla denemelerinin 2 yıl sürdüğü projede kenevir ekimi yapılan alanların belirlenmesi, yıl boyunca takibi, verim ve kalite özelliklerinin uydular ile tespit edilmesinde büyük başarı sağlandı. Tamamen bilgisayar destekli bu yöntem ile binlerce hektargenişliğindeki büyük ovalarla, bir dekardan daha küçük alanların tesbiti ve izlenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca yine aynı yöntemle ulaşılması mümkün olmayan bölgelerdeki kenevir alanları belirlenebilmektedir.Proje yürütücüsü Prof. Dr. Levent Başayiğit, kenevir üretiminin artırılması konusunda Cumhurbaşkanımızın direktiflerinin bu yöntemle daha kolay biçimde gerçekleştirilebilmesini belirterek; “Kenevir üretiminin artırılması sonucu, uyuşturucu yapımında yada yasadışı üretiminde kaygı oluşturabilecek bir risk bulunmamaktadır. Uzaktan algılama teknolojilerine dayalı yöntemler ile kenevir alanları tamamen kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca çeşitli bitkilerin arasında gizlenen yada karışık olarak ekimi yapılan alanların dahi tespit edilmesimümkündür. Bu konuda asıl odaklanılması gereken husus, kenevirin endüstriyel ürünlere dönüştürülmesinin nasıl mümkün olabileceğinin planlanmasıdır.” şeklinde konuştu.Kaynak:ISUBÜ