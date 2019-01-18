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Isparta Naşide Halil Gelendost İlkokulu’nun Büyük Başarısı

Isparta Naşide Halil Gelendost İlkokulu’nun Büyük Başarısı
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Naşide Halil Gelendost İlkokulu’nun Büyük Başarısı

2018-2019 Eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibariyle ülkemiz genelinde yapılan hazır bulunuşluk sınavında derece yapan Naşide Halil Gelendost İlkokulu yönetici ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet YILDIRIM’ı ziyaret etti. 16.01.2019 Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet YILDIRIM okul müdürü Murat AKÇALICA, sınıf öğretmeni Fatma ÖLMEZ ve öğrencilerimizi kutlayarak başarılarının devamını diledi.
 
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