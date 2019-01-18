Isparta Yazar Kasa Servisi

ISPARTA'DA TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI

Isparta Valiliği 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili düzenlemeyi duyurdu...

ISPARTA'DA TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 
 
DUYURU

        Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını belirleyen 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Isparta ilinde yapılacak miting ve yürüyüşlerde, toplanma bölgeleri, gösteri yürüyüşü güzergahları, miting ve dağılma alanları, afiş ve pankart asılacak yerler ile basın açıklamaları ile ilgili düzenlemeler aşağıya çıkartılmıştır.
 
 
A-TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI:
                                                                
 
1. BÖLGE

        a) Miting Alanı: Davraz Mahallesi'ndeki Tren Garı Meydanı.
        b) Toplanma Bölgesi: İstiklal Mahallesi 116 Cadde üzeri, 1206, 1207 ve 1220 Sokakları girişinde bulunan 6 Mart Kapalı Spor Salonu karşısındaki boş alan.
        c) Yürüyüş Güzergahı: İstiklal Mahallesi 116 Cadde üzeri, 1206, 1207 ve 1220 Sokakları girişinde bulunan 6 Mart Kapalı Spor Salonu karşısındaki boş alandan başlamak üzere, 116 Caddeyi takiben ara sokaklara sapmadan, Stadyum Kavşağından 114 Caddeye (İstasyon Caddesi) dönerek tren garına doğru yürüyüşe devam edilecek, miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
        d) Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak hiç bir ara sokağı sapmadan 105 Cadde üzerinden 113 Cadde ve 115 Cadde kavşağına kadar, yine çarşı istikametine doğru İstasyon Caddesinden yürüyerek Tümen Kavşağında son bulacaktır.
(Not: İstasyon Caddesi Atatürk Stadyumunda maç oynanması durumunda kullanılmayacaktır.)
        e) Alternatif Toplanma Bölgesi: Karaağaç Sosyal Tesisleri Kavşağı.
        f) Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Karaağaç Sosyal Tesisleri Kavşağı toplanma bölgesi, buradan 105 Caddeyi takiben hiçbir ara sokağa sapmadan tren garına doğru yürüyüşe devam edilecek, miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
                                                             
 
2. BÖLGE

        a) Miting Alanı: Modernevler Mahallesi 3112 Sokak üzerinde Sağlık Parkı yanındaki boş alan.
        b) Toplanma Bölgesi: Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisler önündeki boş alan.
        c) Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisler önündeki boş alan toplanma bölgesi, bu alandan başlayarak 4210 Sokağı takiben 161 Cadde ve 103 Caddeden ara sokaklara sapmadan yürüyüşe devam edilecek, 3112 Sokağa dönerek doğrudan miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
        d) Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak 3112 Sokağa takiben hiçbir ara sokağa sapmadan 142 Cadde ve 103 Cadde kavşağında son bulacaktır.
        e) Alternatif Toplanma Bölgesi: Anadolu Mahallesi 3112 Sokak ile 3122 Sokağın kesiştiği Benzin İstasyonu yanındaki kavşak.
        f) Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Mahallesi 3112 Sokak ile 3122 Sokağın kesiştiği Benzin İstasyonu yanındaki kavşak toplanma bölgesi, buradan başlamak üzere 3112 Sokağı takiben yürüyüşe devam edilecek, Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı yanındaki miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
 
                                                               
3. BÖLGE
 
        a) Miting Alanı: Binbirevler Mahallesi'nde bulunan Halk Pazarı Meydanı.
        b) Toplanma Bölgesi: Batıkent Mahallesi 263 Cadde üzerindeki Batıkent Camii önünde bulunan boş alan.
        c) Yürüyüş Güzergahı: Batıkent Mahallesi 263 Cadde üzerindeki Batıkent Camii önünde bulunan boş alan toplanma bölgesi, bu alandan başlayarak 263 Caddeyi takiben 238 Caddeye girilerek, 4729 Sokağa dönerek yürüyüşe devam edilecek ve miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
        d) Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak 238 ile 239 Cadde ve 4727 ile 4729 Sokaktan 263 Cadde istikametine doğru olacak, 263 Caddede son bulacaktır.
        e) Alternatif Toplanma Bölgesi: Binbirevler Mahallesi 4728 Sokak ile 263 Caddenin kesiştiği yerde bulunan boş alan. 
        f) Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Binbirevler Mahallesi 4728 Sokak ile 263 Caddenin kesiştiği yerde bulunan alan toplanma bölgesi, bu alandan başlamak üzere 4728 Sokağı takiben yürüyüşe başlanacak, 4729 Sokağa dönerek ara sokaklara sapmadan yürüyüşe devam edilecek ve miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.
                                                           
 
4. BÖLGE

        a) Miting Alanı: Valilik Önü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı. Yapılacak olan seçimlerle ilgili seçim mitinglerinde kullanılacak miting alanıdır.
        b) Toplanma Bölgesi: Dağılım Miting alanından başlayarak Hükümet Caddesi Kaymakkapı ve Tümen Kavşağı İstikameti, Atatürk Parkı yanından Aksu Caddesine, Ulu Camii yanında bulunan park içinden Zübeyde Hanım Caddesine olacak şekilde düzenlenecektir.
 
                                      
B- AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:

        Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin çağrı ve propaganda amacıyla kullanılan basılı ve çoğaltılmış afişler, şehrin muhtelif yerlerine konulan bilboardlara, asılması gereken bez afiş ve benzerleri ise aşağıda belirtilen yerlere asılacaktır.

1- 6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı köşesi ile Halil Hamit Paşa Kütüphanesi arası (1 adet),
2- Mimar Sinan Caddesi Belediye Binası ile  Mimar Sinan Camii arası (1 adet),
3- Aksu Caddesi Ordu Evi ile Demir Köprü arası (1 adet),
4- İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı ile Özkanlar Kavşağı arası geliş istikametine (1 adet),
5- Cumhuriyet Caddesi Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi ile Kültür Sineması arası (1 adet),
6-Hastane Caddesi Nazmi Toker İlköğretim Okulu ile eski Özel İdare Kavşağı arası (1 adet)
bez afiş asılacaktır.
 
                                                C- BASIN AÇIKLAMALARI:

        İnsan hak ve özgürlükleri, ülkemizde olduğu gibi uluslararası toplumun da ortak değer ölçüsü haline gelmiştir. Bilindiği üzere Anayasa, İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında düşünce ve kanaat hürriyetinin önceden izin almaksızın gerçekleştirilebileceğini güvence altına almıştır.
        
        Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı maddelerinde güvence altına alınan düşünce ve kanaatlerin açıklanma ve yayınlanması söz konusu maddelerin ikinci paragraflarında milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suçların önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği bu hak ve özgürlüğün sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

        Bu bağlamda 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. Maddesinin (c) bendinde, Valilere verilen yetkiler dahilinde aynı kanunun 11. Maddesinin (a) bendindeki hükümler çerçevesinde kamu düzeni ve güvenliği korumak amacıyla İlgi (c) sayılı genelgenin 3. Maddesinde "Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur." hükmüne amirdir.
      
Basın açıklaması adı altında "kamuoyunun bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede ( en fazla iki saati geçmemek üzere), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü eylem ve etkinlikler" in ilimizde " huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kesintisiz görev yapmakla görevli kurumların hizmetlerinin aksaklığa uğratılmaması ve kamu düzeninin devamının sağlanması" amacıyla;

        Basın açıklamaları, Vilayet, Adliye Binaları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı, Asker Alma Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şube Başkanlığı, Eğitim ve Öğretim saatlerinde İlk ve Orta Öğretim Okulları önlerinde ve çevresinde yapılamayacak, bunun dışında kalan yerlerde yapılabilecektir.     

        Sayın halkımıza duyurulur. 16/01/2019
 
 
                                                                                                                     
          Ömer Faruk ATEŞ
                                                                                                                         Vali a.
                                                                                                                      Vali Yardımcısı
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ŞEHİDİMİZİN ADI OKULDA YAŞATILACAK
VALİ SEYMENOĞLU YARIYIL TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
ISPARTA'DA TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI
Isparta'da yasadışı kenevir üretimine karşı yöntem geliştirildi
Isparta Merkez planlı elektrik kesintileri 2019
ULUBORLU'YA ÖZEL KURUMSAL POSTA PULU
Sosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle Sallandı
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuru
Borcu olanlar dikkat! O tarihe kadar ödeyene faiz yok
Haydi “Türkçesi Varken” Türkçemizi kullanmaya…
VALİ SEYMENOĞLU SAV KASABASI’NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
ISPARTA BADMİNTON TAKIMI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
Yok böyle zam! Fiyatı 14 liraya çıktı
Isparta'da bulunan STK'lar için Valilikten duyuru
ISPARTA İŞ KULÜBÜ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARINA EĞİTİM VERDİ
Isparta'da İşkur'dan çok önemli kurs verilecek kaçırmayın!
2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak?
Isparta'da GETAT Polikliniği Hizmete Girdi
Davraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuru
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN FIRTINA UYARISI 2019
Isparta'nın Gezici Kütüphanesi Okuma Yolculuğunda…
ISPARTA'DA EN DOĞAL ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BU ADRESTE
Kan Bağışı Çağrısına Isparta kayıtsız kalmadı
ISPARTA'DA JAK TİMLERİNDEN KURTARMA OPERASYONLARI 2019
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da İşkur'dan çok önemli kurs verilecek kaçırmayın!Isparta'da İşkur'dan çok önemli kurs verilecek kaçırmayın!16 Ocak 2019
O illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecekO illerimize piyango vurdu! Burdur'da da üretilecek12 Ocak 2019
Isparta Valiliği'nden çok önemli duyuruIsparta Valiliği'nden çok önemli duyuru17 Ocak 2019
2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak?2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak?15 Ocak 2019
ISPARTA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VATANDAŞA ÖNEMLİ DUYURU ISPARTA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN VATANDAŞA ÖNEMLİ DUYURU14 Ocak 2019
Davraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuruDavraz Kayak Merkezi'ne Gidecek vatandaşlarımıza önemli duyuru15 Ocak 2019
REHBER PROGRAMI ROTASINI ISPARTA'YA ÇEVİRDİ REHBER PROGRAMI ROTASINI ISPARTA'YA ÇEVİRDİ 13 Ocak 2019
METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN FIRTINA UYARISI 2019METEOROLOJİDEN ISPARTA İÇİN FIRTINA UYARISI 201915 Ocak 2019
Isparta'da bulunan STK'lar için Valilikten duyuruIsparta'da bulunan STK'lar için Valilikten duyuru16 Ocak 2019
ISPARTA'DA BALIK SİPARİŞİ VE SATIŞI BU ADRESTEISPARTA'DA BALIK SİPARİŞİ VE SATIŞI BU ADRESTE12 Ocak 2019
Sosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle SallandıSosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle Sallandı17 Ocak 2019
YSK uyardı! Seçmen kaydı açıklamasıYSK uyardı! Seçmen kaydı açıklaması12 Ocak 2019
Isparta'da Tarım Bayramı etkinleri düzenlendiIsparta'da Tarım Bayramı etkinleri düzenlendi12 Ocak 2019
Isparta'da GETAT Polikliniği Hizmete GirdiIsparta'da GETAT Polikliniği Hizmete Girdi15 Ocak 2019
Isparta Merkez planlı elektrik kesintileri 2019Isparta Merkez planlı elektrik kesintileri 201918 Ocak 2019
TÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR17 Ocak 2019
ISPARTA'DA EN DOĞAL ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BU ADRESTEISPARTA'DA EN DOĞAL ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ BU ADRESTE14 Ocak 2019
ISUBÜ'de yapılan o projelere TÜBİTAK 'tan Destek GeldiISUBÜ'de yapılan o projelere TÜBİTAK 'tan Destek Geldi12 Ocak 2019
Milli Eğitim Bakanı Isparta'da Derse Video Konferans ile BağlandıMilli Eğitim Bakanı Isparta'da Derse Video Konferans ile Bağlandı13 Ocak 2019
Yok böyle zam! Fiyatı 14 liraya çıktıYok böyle zam! Fiyatı 14 liraya çıktı16 Ocak 2019