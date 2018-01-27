ISPARTA'DA YANGIN! AİLENİN EVİ KÜL OLDU

Isparta’da 7 kişilik Afgan ailenin yaşadığı ev yangında kül oldu. Mahalle muhtarı, sosyal medya hesabından “7 kişilik Afgan ailenin tüm eşyaları yandı, destek bekliyoruz” diyerek çağrı yaptı.Olay bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki Sermet Mahallesi 1903.Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Remzi Köse’ye ait olduğu belirtilen ve Afgan uyruklu 7 kişilik ailenin yaşadığı ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme aracı ile 8 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının, evde ısınmak maksadıyla kullanılan sobadan çıktığı ihtimali üzerinden duruluyor.Yangının meydana geldiği evde bir süre sonra soğutma çalışmaları tamamlanırken, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sermet Mahallesi Muhtarı Bekir Küçüktütüncü, "Mahallemizde 7 kişilik bir ailenin oturduğu evde yangın çıktı. Tüm eşyaları yanmıştır. Evinizde kullanmadığınız her türlü eşyalara ihtiyaç vardır yardım ve desteklerinizi bekleriz" dedi.ISPARTA (İHA)