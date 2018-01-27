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ISPARTA İÇİN YENİ PROJELER YOLDA...

- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın: - " Hizmetlerde tüm Isparta'yı hedef alıyoruz"

ISPARTA İÇİN YENİ PROJELER YOLDA...
ISPARTA
G.Tarihi: 27.01.2018 18:27
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böcüzade
  - Isparta'nın altyapısı baharla birlikte bitecek
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:
  - " Hizmetlerde tüm Isparta'yı hedef alıyoruz"


 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın,  Türkiye’nin en büyük ihtiyacının üretim olduğunu ve her imkanı olanın üretim yapması gerektiğini söyledi.  Bahar ayları ile birlikte 4 ay içerisinde kalan mahallelerde sokak bazlı altyapı ve asfalt çalışmalarının tamamlanacağını, yaptıkları hizmette tüm Isparta’yı hedef olarak seçtiklerini söyleyen Günaydın, altyapının en zor iş olduğunu ve bunda da sona geldiklerini belirtirken, bin kilometreye yakın asfaltın bu kadar kısa bir sürede dökülmesinin de ayrı bir başarı olduğunun altını çizdi.
  Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, muhtarlar ve eşleri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda 2017’nin çalışmaları değerlendirilirken, 2018 yılında yapılacak olan yatırım ve projeler ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Kaya, belediye olarak 2018 yılının ilk muhtarlar toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek, yeni yılın muhtarlara, Isparta’ya, milletimize ve ülkemizde başarılı bir yıl olarak geçmesi temennisinde bulundu. 
  Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Gönül de, Başkan Günaydın’a TSK’nın Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla başlatmış olduğu Türk Bayrağı Asma Kampanyasından dolayı teşekkür etti. 
  Toplantının sevgi, saygı, birlik ve beraberlik anlamı taşıdığını aktaran Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’da, belediye olarak yeni sezona hazırlandıklarını dile getirdi. Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında başarı dileklerini ileten Günaydın, şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, TSK’ya ve kederli aileleri ile Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar, gazilere de acil şifa dileklerini iletti. 
 
  Yeni projeler yolda
  Isparta’ya kazandıracakları yeni projelerden de bahseden Günaydın, bunlardan birisinin büyük bir şehir meydanı olduğunu kaydederken, 114 dönüm üzerine oturacak olan meydanda çeşitli yapıların bulunacağını belirtti. Vatandaşlar tarafından yeni belediye hizmet binası istendiğini ancak bunu en son yapılacak yatırım olarak gördüklerini dile getiren Günaydın, “Belediye binasından önce bazı bitirmemiz gereken yatırımlarımız var. Oturduğumuz yer bize yeter” görüşlerinde bulundu. Isparta’da 200 dönüm üzerinde yeni otogar çalışmalarının devam ettiğini, yine Ergenekon Müzesinin de yapımının sürdüğünü aktaran Günaydın, şehre Dede Korkut Müzesi, Büyük bir Gül Müzesi, Kütüphane gibi yatırımların kazandırılacağını belirtti. 

  İntiharların önlenmesi için merkez kurulacak
  Isparta’nın en yaşanabilir şehir olduğunu ancak son zamanlarda şehirde intihar vakalarının arttığına vurgu yapan Günaydın, bununla ilgili olarak bir merkez kurma çalışmalarının son aşamaya ulaştığını söyledi. Günaydın,  “Muhtarlarım mahallelerinizde bu konuya sahip çıkın, sorunlu olan ve bu yönde girişimde bulunan ve sorunlu gördüklerinizi bize bildirin” dedi. 
  Atatürk’ün kurduğu fabrikaların birer birer kapandığını, Isparta Belediyesi olarak kendilerinin ise fabrikalar kurmaya devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Günaydın, “Atatürk’ün ve onun milli ekonomisinin yolundan gitmek gerekiyor.  Atatürk’ün ‘Çalışmak, çalışmak, çalışmak’ sözlerine uyuyoruz, bir fabrika daha kuruyoruz. Mevcut fabrikalarımız artık belediyemizin yatırımlarına yardım eder hale geldi. Bütün muhtarlarımızdan memnunum.  diye konuştu.
  Toplantıda ayrıca Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey’de mahallelerine yapılan altyapı ve asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Günaydın’a teşekkür plaketi sundu. Özbey “Mahallemizdeki altyapı ve asfaltlarımız yıpranmıştı. Başkanımız mahallemize hassasiyetle önem verdi. Mahallemizi yenilediği için başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçen başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerimize ve personeline teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Gülcü Mahallesi Muhtarı Ruhullah Dereli, başta şehitlerimiz olmak üzere tüm ebediyete intikal etmiş olanlar için Kur’an-ı Kerim okudu  ve dua edildi.

  ISPARTA (İHA) 









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