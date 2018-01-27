Isparta'da Yaşlı çiftten biri hayatını kaybetmişti...Ölüm nedeni belli oldu...

Isparta’nın Gelendost ilçesinde evde yarı baygın vaziyette bulunan yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya çıktı. Çiftten biri hayatını kaybederken diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor.Olay önceki gün Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınvalidesi Hatice İnan (55) ve kayınbabası Mehmet İnan'dan (60) haber alamayan gelinleri, çiftin yaşadığı eve gitti. İçeri girdikten sonra Mehmet ve Hatice İnan çiftini hareketsiz vaziyette bulan gelin durumu yakınları ile 112 acil servis ekiplerine haber verdi.Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı Mehmet İnan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yarı baygın vaziyette bulunan Hatice İnan ise gerekli müdahalesinin ardından ambulansla Gelendost Devlet Hastanesine sevk edildi.Evinde ölü bulunan Mehmet İnan’ın cansız bedeni, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Öte yandan Gelendost’taki hastanede tedavileri tamamlanan Hatice İnan’ın önce Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, daha sonra ise Antalya’daki başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.ISPARTA (İHA)