Isparta'nın Gazikemal Mahallesi'nde, sahibinin Antalya'da yaşadığı öğrenilen iki katlı ahşap ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Gazi Kemal Mahallesi Hacı Ethem Sokak üzerinde bulunan Muharrem Büyükyörük’e ait 2 katlı ahşap evde saat 20.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 7 yangın söndürme aracı ve 20 itfaiye eri sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında, sahibinin Antalya'da yaşadığı öğrenilen evde çıkan yangını kontrol altına alabilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.Yangın söndürme çalışmaları sonrasında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, söz konusu evde büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sonrasında ekipler normale dönerken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırmalar sonunda netlik kazanacak.