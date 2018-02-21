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Afrin'deki kahraman Mehmetçik için 25 ton Eğirdir elması

Afrin'deki kahraman Mehmetçik için 25 ton Eğirdir elması
ISPARTA
G.Tarihi: 21.02.2018 18:34
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böcüzade

  - Afrin'deki kahraman Mehmetçik için 25 ton Eğirdir elması 
 

 Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Boğazova bölgesi köylerindeki üreticilerin desteğiyle hazırlanan 25 tonluk Eğirdir elması, tırlarla Afrin'deki terör operasyonlarına katılan askerlere gönderildi. 
  Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde Boğazova köylerinin destekleriyle hazırlanan 25 ton Eğirdir elması, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Mehmetçiklere gönderilmek üzere yola çıktı. Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Cumhuriyet Savcısı Uğur Deniz, Hakim Cihat Ateş, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, daire müdürleri, köy muhtarları ve vatandaşların geniş katılımlarıyla hazırlanan tır törenle uğurlandı. Elma yüklü tırın yarın Kilis'e ulaşacağı belirtildi.

  Kaymakam Akdaş: "Eğirdirliler olarak kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız"
  Eğirdir Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Muhammet Öz ve nakliyeci esnafının da katkılarıyla gönderilen elma yüklü tırın uğurlama töreni öncesinde konuşan Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, "Muhtarlarımız, kooperatif başkanlarımız Afrin'deki komandolarımız için bir şeyler yapmak istiyoruz diye bizlere söylemişlerdi. En güzeli elma olur demişlerdi. 1,5-2 hafta içerisinde muhtarlarımız, kooperatiflerimiz sağ olsunlar organize oldular ve 1 tır, yaklaşık 25 ton elmayı hazırladılar. Bu tırımızı bugün Kilis'e hareket ettiriyoruz. Eğirdirliler, Eğirdir halkı olarak kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bunun maddi boyutundan ziyade manevi bir boyutunun olduğuna inanıyorum. Bu millet, oradaki aslanlarımızın, kahramanlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya devam edecek. Onların kılına bile zarar gelmemesi için gece-gündüz genci yaşlısı, dua ediyor. Camilerimizde, mescitlerimizde, evlerimizde kahramanlarımız için dua ediliyor. Biz, kahraman Mehmetçiğimizin, ülkenin bekası, birliği ve beraberliği için, bu bayrak için ve bu topraklar için gözünü kırpmadan canını verdiğini bizzat görüyor ve şahit oluyoruz. Bu millet, bu şekilde olduğu müddetçe inşallah zeval de vermeyecek, birlik ve beraberliğimizi hiçbir yerde hiçbir güç bozamayacak" dedi.
  Kaymakam Akdaş açıklamalarının devamında, "Yapılan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle kooperatif başkanlarımıza, muhtarlarımıza, müdürlerimize ve buraya kadar gelip buradan uğurlamaya katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
  
  Elma yüklü tır konvoyla uğurlandı
  İlçe Müftüsü Mustafa Türköz'ün dualarından sonra, Eğirdirli Hakan Kolancı'ya ait tır, sürücü Mahmut Şenol yönetiminde uğurlanırken, ilçedeki kamyon şoförleri de kamyonlarıyla konvoy yaparak ilçe çıkışına kadar tıra eşlik etti. Aynı anda Eğirdir İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler, Kırıntı Köyü Muhtarı İbrahim Ünal ve Serpil Köyü Muhtarı Ahmet Kanlı'da elma yüklü tıra refakat etmek için başka bir araçla Kilis'e hareket etti.
  
  Mektuplu elma kasaları
  Eğirdir'den bugün saat 16.00'da uğurlanan tırda bulunan yaklaşık 25 ton elmanın; Akdoğan 160, Balkırı 360, Eyüpler 205, Kırıntı 100, Serpil 260, Tepeli 960 ve Yukarı Gökdere köylerinin 230 kasa yaptığı katkılarla oluşturulduğu bildirildi. Boğazova bölgesi köylerinin özenle hazırladığı elma kasaları içinde ayrıca, pek çok köylü, genç, çocuk ve annelerinin Mehmetçik için yazdığı mektuplar bulunduğu belirtildi.
  
  Sarıidris Kasabası'ndan 1 kamyonluk destek
  Diğer yandan, Eğirdir'e bağlı Sarıidris Kasabası'ndan da 1 kamyon elmanın Mehmetçikler için gönderildiği öğrenildi. Eğirdir'den çıkan tır ile Sarıidris kavşağında buluşan kamyonda yaklaşık 15 ton elma bulunduğu ifade edildi.
  
  Eğirdir Dağ Komando'ya da elma desteği 
  Öte yandan, ilçedeki Sorkuncak köyünden 30, Beydere köyünden 50 ve elma tüccarı Mustafa Sarı tarafından hazırlanan 240 kasa elmanın da, yarın Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki kahraman komandolara ulaştırılacağı belirtildi.

  ISPARTA (İHA) 












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