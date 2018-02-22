Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Isparta’nın Yalvaç ilçesinde uyuşturucuya yönelik ’Narko-Sokak’ ve ’Narko-Metruk’ uygulaması yapıldı.EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucuya yönelik ‘Narko-Sokak’ ve ‘Narko-Metruk’ uygulaması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında Yalvaç ilçesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, önceden tespit edilen metruk binalar bölgesi ve umuma açık yerlerde operasyonlar yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında, ilçedeki metruk binalar çevresi, yol güzergahı ve umuma açık yerlerde şüpheli görülen araç ve şahıslar arandı.Araç sürücüleri ve yolcular Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tutularak, üst aramasından geçti.Çalışmalar kapsamında şüphe üzerine aranan bir erkek şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, uyuşturucu önleme faaliyetleri kapsamında ilçede suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.Öte yandan, emniyet güçlerinin aynı uygulamayı farklı zaman dilimlerinde, kentteki diğer ilçelerde de uygulayacağı öğrenildi.ISPARTA (İHA)-