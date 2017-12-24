ISPARTA'DA UYGULAMA ALANI VE TOPRAK NORMU MİKTARLARI BELİRLENDİ

Uygulama Alanı ve Dağıtılacak Toprak Normu Miktarları Belirlendi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın teklifi ile Bakanlar Kurulu gündemine gelen uygulama alanı belirlenmesi ve dağıtılacak toprak normu miktarları ile ilgili karar geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlandı.
Alınan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun 22/09/ 2017 tarihli kararı gereğince Türkiye’de toplam 456 köyde uygulama alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Yalvaç’ta da arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulaması yapılacak 11 köy uygulama alanı olarak ilan edildi. Söz konusu köylerimiz şunlar: Sücüllü, Kozluçay, Celeptaş, Akçaşar, Eğirler, Eyuplar, Hüyüklü, ileği, Kurusarı, Tokmacık ve Yağcılar.
Yalvaç’ın dışında, Atabey ilçe merkezi, Keçiborlu’ya bağlı Aydoğmuş, Kaplanlı, Kozluca ve İncesu köyleri de uygulama alanı olarak ilan edilen yerler oldu.
Öte yandan, Yalvaç’ı ilgilendiren bir diğer karar da dağıtılacak toprak normu miktarlarına ilişkin karar oldu. Buna göre, Yalvaç için dağıtılacak toprak normu miktarı kuru tarım için 150 dekar, sulu tarım için 70 dekar olarak belirlendi.