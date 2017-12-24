ISPARTA'DA UYGULAMA ALANI VE TOPRAK NORMU MİKTARLARI BELİRLENDİ

Uygulama Alanı ve Dağıtılacak Toprak Normu Miktarları Belirlendi

Gıda Tarım ve Hayvan­cılık Bakanlığı’nın teklifi ile Bakanlar Kurulu günde­mine gelen uygulama alanı belirlenmesi ve dağı­tılacak toprak normu mik­tarları ile ilgili karar geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, Ba­kanlar Kurulu’nun 22/09/ 2017 tarihli kararı gere­ğince Türkiye’de toplam 456 köyde uygulama alanı ilan edilmesi kararlaştı­rıldı.

Yalvaç’ta da arazi top­lulaştırması ve tarla içi ge­liştirme hizmetleri uygulaması yapılacak 11 köy uygulama alanı olarak ilan edildi. Söz konusu köylerimiz şunlar: Sücüllü, Kozluçay, Celeptaş, Akçaşar, Eğirler, Eyuplar, Hüyüklü, ileği, Kurusarı, Tokmacık ve Yağcılar.

Yalvaç’ın dışında, Ata­bey ilçe merkezi, Keçibor­lu’ya bağlı Aydoğmuş, Kaplanlı, Kozluca ve İn­cesu köyleri de uygulama alanı olarak ilan edilen yerler oldu.

Öte yandan, Yalvaç’ı il­gilendiren bir diğer karar da dağıtılacak toprak normu miktarlarına ilişkin karar oldu. Buna göre, Yalvaç için dağıtılacak top­rak normu miktarı kuru tarım için 150 dekar, sulu tarım için 70 dekar olarak belirlendi.