Meteoroloji yetkilileri, Isparta’da geçtiğimiz akşam başlayan rüzgar ve kuvvetli fırtınanın, yarın da şiddetini artırarak devam edeceğini açıkladı.Isparta’da geçtiğimiz gün etkili olan, halen yer yer şiddetli şekilde devam eden rüzgar ve fırtına, vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan ve kentte geçtiğimiz gün saatte 50-80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirilen fırtınanın yarın şiddetini artırarak devam edeceği açıklandı.Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada "Isparta ve çevresinde güney yönlerden kuvvetli esmekte olan rüzgarın, yarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Isparta il genelinde şu ana kadar fırtına dolayısıyla yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, il merkezi ve bazı ilçelerde küçük çapta maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.ISPARTA (İHA)