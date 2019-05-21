Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çünür Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili G.A. ve İ.D. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, R.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.



ISPARTA (AA) -

