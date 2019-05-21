Çok değerli mesai arkadaşlarım,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kuruluşunun birinci yıldönümünü idrak ediyoruz. İlk yılımızı bizi mutlu, paydaşlarımızı da ümit var eden büyük atılımlarla tamamladık.Her şeyden önce adımızın bize yüklediği “uygulamalı bilim” misyonunu hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yaptık. Bizimle aynı rolleri paylaşan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde olduk. Bize uygulama ortamı sunabilecek kamu ve özel sektör çevreleriyle görüştük, protokoller düzenledik. Eğitimlerimizi sahaya indirmek ve öğrencilerimizi iş dünyasının hamuru içinde yetiştirmek konusunda istekli ve ısrarcı olduk. Yenilikçi üniversite perspektifinden yola çıkarak lisans seviyesinde 7+1, ön lisans seviyesinde birçok okulumuzda 3+1 diye ifade edilen uygulamalı eğitim modeline geçme kararı aldık.Bu bir yıllık süre içerisinde araştırma ve yayın sayılarımızla, proje üretkenliğimizle önemli dereceler elde ettik. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen köklü ve itibarlı kurumlarla aynı kategoride yer aldık.Bu bir yıllık süre içerisinde birçok kongre ve konferans etkinliğine sahne olduk. Fakülte ve meslek yüksekokullarımız bütün yılı çok zengin akademik etkinliklerle geçirdiler. Rektörlük olarak takip etmekte zorlandığımız sayıda toplantı ve seminerlerimiz, birbirinden renkli sosyal faaliyetlerimiz oldu. Bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan çok değerli konukları ağırladık.Bu bir yıllık süre içerisinde, akademisyen ve öğrencilerimizin ortak çalışmalar yapabilmesine zemin hazırlamak amacıyla çok sayıda üniversite ile iş birliği protokolleri düzenledik. Üniversitemize katkı sağlamak düşüncesiyle çok sayıda bakanlık veya hizmet kuruluşlarıyla irtibatlı olduk. Ziyaret eden de olduk, ziyaret edilen de.Bu bir yıllık süre içerisinde Rektörlüğün işleyişini sağlayacak idari birimleri oluşturduk. İnsan kaynaklarımızı artırdık; var olan elemanlarımızın niteliklerini yükseltecek oryantasyon çalışmaları yaptık. Kampüsümüzün bugünü ve geleceğiyle ilgili projeksiyonlar geliştirdik. Son derece olumlu medya yansımaları elde ettik.Evet! Birinci yılımızı dolu dolu geçirmiş ve önemli atılımlar yapmış olmanın huzuru içindeyiz. Bu kazanımların elde edilmesinde emeği geçen akademik veya idari bütün mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.Üniversitemizin birinci yaşı kutlu olsun.Dilerim ki gözümüz yine hep ufuk çizgisinde olur ve “uygulamalı eğitimde ortak akıl” idealine doğru birlikte yürürüz.Nice verimli ve etkin kuruluş yıldönümlerimizi hep birlikte kutlamak temennisi ile.Prof. Dr. İbrahim DilerIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü