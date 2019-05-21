ISUBÜ Rektöründen 1. Yıl Dönümü Mesajı

Isparta Ugulamalı Bilimler Üniversitesi bir yaşında...

ISUBÜ Rektöründen 1. Yıl Dönümü Mesajı
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
ISUBÜ HABER BÜLTENİ

Isparta Ugulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 1. Yıl Dönümü
Çok değerli mesai arkadaşlarım,

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin kuruluşunun birinci yıldönümünü idrak ediyoruz. İlk yılımızı bizi mutlu, paydaşlarımızı da ümit var eden büyük atılımlarla tamamladık.

Her şeyden önce adımızın bize yüklediği “uygulamalı bilim” misyonunu hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yaptık. Bizimle aynı rolleri paylaşan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde olduk. Bize uygulama ortamı sunabilecek kamu ve özel sektör çevreleriyle görüştük, protokoller düzenledik. Eğitimlerimizi sahaya indirmek ve öğrencilerimizi iş dünyasının hamuru içinde yetiştirmek konusunda istekli ve ısrarcı olduk. Yenilikçi üniversite perspektifinden yola çıkarak lisans seviyesinde 7+1, ön lisans seviyesinde birçok okulumuzda 3+1 diye ifade edilen uygulamalı eğitim modeline geçme kararı aldık.

Bu bir yıllık süre içerisinde araştırma ve yayın sayılarımızla, proje üretkenliğimizle önemli dereceler elde ettik. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen köklü ve itibarlı kurumlarla aynı kategoride yer aldık.

Bu bir yıllık süre içerisinde birçok kongre ve konferans etkinliğine sahne olduk. Fakülte ve meslek yüksekokullarımız bütün yılı çok zengin akademik etkinliklerle geçirdiler. Rektörlük olarak takip etmekte zorlandığımız sayıda toplantı ve seminerlerimiz, birbirinden renkli sosyal faaliyetlerimiz oldu. Bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan çok değerli konukları ağırladık.

Bu bir yıllık süre içerisinde, akademisyen ve öğrencilerimizin ortak çalışmalar yapabilmesine zemin hazırlamak amacıyla çok sayıda üniversite ile iş birliği protokolleri düzenledik. Üniversitemize katkı sağlamak düşüncesiyle çok sayıda bakanlık veya hizmet kuruluşlarıyla irtibatlı olduk. Ziyaret eden de olduk, ziyaret edilen de.

Bu bir yıllık süre içerisinde Rektörlüğün işleyişini sağlayacak idari birimleri oluşturduk. İnsan kaynaklarımızı artırdık; var olan elemanlarımızın niteliklerini yükseltecek oryantasyon çalışmaları yaptık. Kampüsümüzün bugünü ve geleceğiyle ilgili projeksiyonlar geliştirdik. Son derece olumlu medya yansımaları elde ettik.

Evet! Birinci yılımızı dolu dolu geçirmiş ve önemli atılımlar yapmış olmanın huzuru içindeyiz. Bu kazanımların elde edilmesinde emeği geçen akademik veya idari bütün mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Üniversitemizin birinci yaşı kutlu olsun.

Dilerim ki gözümüz yine hep ufuk çizgisinde olur ve “uygulamalı eğitimde ortak akıl” idealine doğru birlikte yürürüz.

Nice verimli ve etkin kuruluş yıldönümlerimizi hep birlikte kutlamak temennisi ile.

 

Prof. Dr. İbrahim Diler

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta merkezde 3 saatlik elektrik kesintisi
ISUBÜ Rektöründen 1. Yıl Dönümü Mesajı
​Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da camide hırsızlık olayı
Güller Diyarı Isparta'da Gül Hasat Zamanı
Isparta'da imarda e-arşiv dönemi
Bunu yapan işveren yandı! İşçiye çifte tazminat hakkı
Milli eğitim bakanı açıkladı artık zorunlu değil
Isparta gülü ve gül suyuyla fener alayı
Isparta zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı oldu
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Isparta'da gençler 19 Mayıs'ta ödüllerini aldı
Isparta^da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
EXPO 2018 Taichung'dan "Burdur Lisinia Bahçesi"ne ödül
Hatay'ın Efsane Yöresel Lezzetleri Isparta'da
Isparta'nın Sakin ilçesi Eğirdir'de tarihi iftar yemeği
Isparta Milletvekili Gökgöz'den Belediye Ziyareti
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı
Isparta'da kaçak kerevit avına geçit yok!
Isparta'da kaybolan 17 yaşındaki zihinsel engelli bulundu
Isparta'da 19 Mayıs 2019 Fener Alayı ve Konseri
IYAŞ'tan geleneksel iftar yemeği programı
SDÜ Yayınları Dijital Ortamda Erişime Açıldı
Isparta'da 6 saat planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyorBakan duyurdu! okullarda yeni tatil düzeni geliyor15 Mayıs 2019
Isparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısıIsparta'da trafiğe kapalı karayolu uyarısı14 Mayıs 2019
Tempo Park açık hava çay bahçesi sezonu açtıTempo Park açık hava çay bahçesi sezonu açtı15 Mayıs 2019
Isparta'da 19 Mayıs 2019 Fener Alayı ve KonseriIsparta'da 19 Mayıs 2019 Fener Alayı ve Konseri17 Mayıs 2019
Isparta zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı olduIsparta zambak tarlaları turistlerin ilgi odağı oldu19 Mayıs 2019
Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralıBurdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı18 Mayıs 2019
TMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulunduTMSF Başkanı Isparta'da ITKM'de incelemelerde bulundu14 Mayıs 2019
Hatay'ın Efsane Yöresel Lezzetleri Isparta'daHatay'ın Efsane Yöresel Lezzetleri Isparta'da17 Mayıs 2019
Isparta Müftülüğü Aşçı Hizmetli Şoför alacakIsparta Müftülüğü Aşçı Hizmetli Şoför alacak16 Mayıs 2019
Isparta Milli Eğitim Müdürü veda mesajı yayınladıIsparta Milli Eğitim Müdürü veda mesajı yayınladı15 Mayıs 2019
Ramazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurduRamazan Sokağına Afrika Gecesi Damga vurdu14 Mayıs 2019
Kulübün adı Isparta 32 spor olarak değiştiKulübün adı Isparta 32 spor olarak değişti15 Mayıs 2019
Isparta'da imarda e-arşiv dönemiIsparta'da imarda e-arşiv dönemi20 Mayıs 2019
Isparta'da bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisiIsparta'da bu bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi15 Mayıs 2019
Isparta'da iş kazası! kolunu makineye kaptırdıIsparta'da iş kazası! kolunu makineye kaptırdı19 Mayıs 2019
Milli eğitim bakanı açıkladı artık zorunlu değilMilli eğitim bakanı açıkladı artık zorunlu değil20 Mayıs 2019
Isparta'nın Sakin ilçesi Eğirdir'de tarihi iftar yemeğiIsparta'nın Sakin ilçesi Eğirdir'de tarihi iftar yemeği17 Mayıs 2019
​Yörük Kültürü Geleceğe Miras Kalacak​Yörük Kültürü Geleceğe Miras Kalacak16 Mayıs 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu16 Mayıs 2019
Güller Diyarı Isparta'da Gül Hasat ZamanıGüller Diyarı Isparta'da Gül Hasat Zamanı20 Mayıs 2019