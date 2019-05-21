Devlet Tiyatroları Isparta'da Oyun Yazarlarını keşfediyor

Devlet Tiyatroları Isparta'da Oyun Yazarlarını keşfediyor
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Devlet Tiyatroları “Oyun Yazarları” Keşfetmek İçin SDÜ’de
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliği kapsamında ‘V. Oyun Yazarlığı Atölyesi 18-19-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi.



Devlet Tiyatroları Antalya Müdürü Alpay Aksum, 7 kişiden oluşan ‘Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Edebi Kurulu’nun tamamının Türkiye’de ilk kez Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sanat öğrencileri ile buluştuğuna işaret etti. Bunun çok değerli bir hamle ve geleceğe yatırım olduğunu ifade eden Aksum, “Genç yazarları keşfetmek, eserlerini dünya prömiyerine eklemek için kusursuz bir fırsattır. Geleceğe, gençlere çok değerli bir yatırımdır. Mutluyuz. Onur duyduk. Türkiye’de tiyatro oyun yazarı kısıtlı. Umarım buradan yeni keşifler çıkar.” şeklinde konuştu.



Devlet Tiyatroları’nın çağdaş Türk sanatına yerli oyun yazarı kazandırmak için bir dizi hamle başlattığını hatırlatan Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ise yaptığı konuşmada öğrencilere şöyle seslendi: “İşimiz sanatı seyirciye götürmek, kâr değil. Yerli yazarlara gişe hasılatının yüzde 42’sini veriyoruz. Bu dünyada verilen en yüksek değer. 1 yıl içerisinde 150 farklı oyun Türkiye’nin dört bir köşesinde binlerce kez izleyici ile buluşuyor. Gençler iyi çocuk oyununa çok ihtiyacımız var. Bu alanda desteğimiz yüzde 50’dir. Oyunlarınızı bilim, akıl ve zekâ ile yazın. Yazar hayalperest değildir ayaklarınız yere basmalı. Kendi öz zekânıza dayanarak yazmaya çalışın. Uyarlama yapacaksanız da yazar, yayınevi ve varislerinden mutlaka yazılı, noter onaylı izin alın. Ve eserlerinizi mutlaka tescil ettirin.”



SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt da yaptığı değerlendirmede böylesine önemli bir projeye imza attıkları için duyduğu sevinci dile getirdi. Prof. Dr. Hürmüzlü, “Yüzümüzü güldüren bir bölüme geldiniz. V. Oyun Yazarlığı Atölyesi ile yeni yazar keşfi çıkacağına sevinçle inanıyorum.” diye konuştu.



SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Müşerref Öztürk Çetindoğan da yaptığı değerlendirmede Isparta’nın ‘Devlet Tiyatroları Sahnesi’ne ihtiyacı olduğunu söyledi.  Devlet Tiyatroları’nda staj imkânının ortadan kalktığını kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Çetindoğan, “Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı öğrencileri Devlet Tiyatroları’nda fiili olarak görev almalı. ‘Gözlemci’ olur ya da farklı bir nosyon kazandırılmalı.  Ben komedyaya çok inanan bir bilim insanıyım. Gülmeye bu kadar çok yatkın bir Türk toplumunda komedi türünün gelişmemesine çok şaşırıyorum. Devlet Tiyatroları, Türkiye’deki tüm üniversitelerin anılan bölümündeki gençlere kapılarını açmalı. Umut ışığı olmalı. Zira gençlerin buna gerçekten çok ihtiyacı var. Gençlere ‘Okuma Tiyatrosu’ adı altında matine ve suare dışında bir görev verilebilir.” dedi.



Açış konuşmalarının ardından SDÜ ve Devlet Tiyatroları işbirliğinde gerçekleştirilen V. Oyun Yazarlığı Atölyesi’nin panel bölümüne geçildi. ‘Ülkemizde Oyun Yazarlığı Alanındaki Sorunlar’ başlıklı paneli Devlet Tiyatroları Dramaturgu Eren Aysan yönetti. Panelde  Devlet Tiyatroları Oyuncu ve Yönetmeni, Edebi Kurul Üyesi Kubilay Karslıoğlu,  Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve Edebi Kurul Üyesi Mehmet Akif Yeşilkaya, Devlet Tiyatroları Oyuncu Yönetmeni ve Edebi Kurul Üyesi Saydam Yeniay, Devlet Tiyatroları Oyuncusu ve Edebi Kurul Üyesi Mithat Erdemli konuşmalarını gerçekleştirdiler.
 
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