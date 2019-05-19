Isparta'da uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı



Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, E.G ve O.Ç, gözaltına alındı, yapılan aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı.



ISPARTA (AA) -

