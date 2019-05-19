Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıl dönümü olan ve Atatürk'ün Türk Gençliğine armağan ettiği gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Saat 09:30'da Demokrasi Şehitleri Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu yapılması ile başlayan kutlama etkinlikleri saat 10:00'da kapalı pazar alanında devam etti.Programa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde Milli Marşımızın okunması ile başlandı. İlçe Kaymakamımız Şahin Demir ve Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna ilçemiz halkı ve öğrencilerin bayramını kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Uluborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Karcı yaptı. Okunan birbirinden güzel şiirlerden sonra Çakır Hasan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi sergilendi.Uluborlu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü güreş takımı öğrencileri tarafından oluşturulan jimnastik grubunun sergilediği performansın ardından Kafkasparta Halk Oyunları Topluluğunun gösterileri sergilendi.Programın son kısmında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Uluborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Karcı Kafkasparta Halk Oyunları Topluluğu sorumlularına katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna Manavgat Belediyesi tarafından organize edilen yağlı pehlivan güreşlerinde ilçemizi temsil ederek dereceye giren Abdullah Bilgin'e hediye takdim etti.