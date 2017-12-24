ISPARTA'DA O BİRLİK KAPATILDI

Yenişarbademli’de KHGB kapatıldı

Yenişarbademli’de sadece ilçe belediyesi ile bir tek köyün olması nedeniyle bugüne kadar hiç proje üretemeyen Köylere Hizmet Götürme Birliği geçen gün yapılan meclis toplantısı ile fes­hedildi. Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, 12 yıldır kurulu bulunan birliğin ekonomik anlamda belediyeye yük olmak dışın­da bir işe yaramadığını belirtti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği adma proje üretemediklerini söyleyen İsparta’nın Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem “Çünkü tek bir köyümüz var ve ilçe belediyemiz dışında başka bir belediye de yok. Ürettiğimiz projeler bu nedenle kabul edilmiyor. Diğer ilçelerde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri çalıştırılabiliyor. Biz ise birliğin rutin giderleri ile uğraşıyoruz. Birlik meclisi toplanıyor, meclis üyelerinin huzur hakları var. Hadi bunları vermiyoruz, taahhuk ettirmiyoruz. Beyanname verilmesi gerekiyor çalışması olmasa da, birlik olunca vergi çıkıyor.

Birliğin bir müdürü olması gerekiyor. Müdüre para öde. Bunlar mecburen ödenecek. Bunları kim ödeye­cek? Belediyenin ödemesi gereken bir pay var mecburen ödüyoruz. 12 yıldır bu birlik bir proje ürete­bilmiş değil. Daha önce BAKA’ya, Kırsal Kalkınmaya, AB projelerine projeler sunduk. Dediler ki yeteri kadar köy, belediye yok projeler kabul edilmedi. Bizim birkaç tane daha köyümüz olsa birlik devreye girecek fakat o da yok. Bu nedenle bugün birlik meclisini topladık ve Yenişarbademli Köylere Hizmet Götürme Birliğini fesih etme kararı aldık” dedi.

