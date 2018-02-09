Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Isparta İl Temsilciliği ve Hayat ve Sanat Derneği (HASAD) koordinasyonunda lise öğrencilerine yönelik önemli bilgi ve kültür hizmeti başlatılıyor. TÜGVA ve HASAD, düzenlediği bilgi yarışması kapsamında ''Sosyal Medya'', ''Bilinç'' ve ''Tarih'' ana başlıkları altında 3 ay boyunca ücretsiz eğitim verecek. Lise öğrencilerine yönelik yarışmada başvurulardan ücret alınmayacak. Süreç sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 10 öğrenci ''Umre Ziyareti'' ödülünü kazanacak.TÜGVA ve HASAD’ın 3 ana temada vereceği eğitimler 17 Şubat 2018 Cumartesi günü başlayacak.3 ay boyunca ''Sosyal Medya'', ''Bilinç'' ve ''Tarih'' alanında uzman isimler lise öğrencilerine seminer verecek.Eğitim programı ve seminerler dizisi 28 Nisan 2018 Cumartesi günü sona erecek.29 Nisan Pazar günü ise sınav gerçekleştirilecek.TÜGVA ve HASAD 1. Bilgi ve Kültür Yarışması sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 10 öğrenci ''Umre Ziyareti'' kazanacak.Seminerler Umran Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.Adres: Sermet Mahallesi. 1910 Sokak. No: 38 IspartaTelefon: 0 (541) 447 62 56 - 0 (541) 417 05 55