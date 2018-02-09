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Isparta'da Umre Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Isparta İl Temsilciliği ile Hayat ve Sanat Derneği (HASAD) işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik 1. Bilgi ve Kültür Yarışması yapılacak.

Isparta'da Umre Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması
ISPARTA 0
böcüzade
Umre Ödüllü
Bilgi ve Kültür Yarışması
 
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Isparta İl Temsilciliği  ile Hayat ve Sanat Derneği (HASAD) işbirliğinde lise öğrencilerine yönelik 1. Bilgi ve Kültür Yarışması yapılacak. Başvurular ücretsiz şekilde kabul edilecek. Başarılı olan 10 öğrenci ''Umre Ziyareti'' ile ödüllendirilecek.
 
TÜGVA ve HASAD'dan Dev Kültür Hizmeti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Isparta İl Temsilciliği  ve Hayat ve Sanat Derneği (HASAD) koordinasyonunda lise öğrencilerine yönelik önemli bilgi ve kültür hizmeti başlatılıyor. TÜGVA ve HASAD, düzenlediği bilgi yarışması kapsamında ''Sosyal Medya'', ''Bilinç'' ve ''Tarih'' ana başlıkları altında 3 ay boyunca ücretsiz eğitim verecek. Lise öğrencilerine yönelik yarışmada başvurulardan ücret alınmayacak. Süreç sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 10 öğrenci ''Umre Ziyareti'' ödülünü kazanacak.
Eğitimler 17 Şubat'ta başlıyor
TÜGVA ve HASAD’ın 3 ana temada vereceği eğitimler 17 Şubat 2018 Cumartesi günü başlayacak.
3 ay boyunca ''Sosyal Medya'', ''Bilinç'' ve ''Tarih'' alanında uzman isimler lise öğrencilerine seminer verecek.
Eğitim programı ve seminerler dizisi 28 Nisan 2018 Cumartesi günü sona erecek.
29 Nisan Pazar günü ise sınav gerçekleştirilecek.
TÜGVA ve HASAD 1. Bilgi ve Kültür Yarışması sonunda yapılacak sınavda başarılı olan 10 öğrenci ''Umre Ziyareti'' kazanacak.
Seminerler Umran Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Müracaat ve daha detaylı bilgi için:
Adres: Sermet Mahallesi. 1910 Sokak. No: 38 Isparta
Telefon: 0 (541) 447 62 56 - 0 (541) 417 05 55



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