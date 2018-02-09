Alışveriş Sizden, Kargo Iyaşpark‘tanIyaşpark AVM ve PTT Genel Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan Iyaşpark Sevgi Postanesi’nde buluşuyor.Iyaşpark AVM ziyaretçileri 09-14 Şubat tarihleri arasında toplamda 100 TL ve üzeri alışverişlerde bedava kargo hizmeti kazanıyor. Ziyaretçiler fatura veya fişlerini PTT gişesinden ibraz ederek, sevdikleri için almış oldukları sevgililer günü hediyelerini ücretsiz olarak gönderebilecekler. Ayrıca AVM ziyaretçileri, Iyaşpark AVM ve PTT tarafındanhazırlanan ücretsiz kartpostalları da sevdiklerine gönderebilecek.