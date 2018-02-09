

- Isparta’da ‘torbacı’ operasyonuna 1 tutuklama



Isparta’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta’da geçtiğimiz güz gün ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik harekete geçen Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi’nde M.Y, S.D, M.A. ve R.A. isimli 4 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerlerinde arama yapan narkotik polisi, 0.5 gram eroin maddesi ile 7 adet aparat ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı belirtilirken, şüphelilerden M.A. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklandı.





ISPARTA (İHA)



