ISPARTA'DA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITILDI

Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun “Ağaç Kesme Fidan Dik” sloganıyla başlatılan fidan dağıtım kampanyası ile Bölge Müdürlüğümüz ve bütün birimlerimizde vatandaşlarımız yeni miladi yıla fidan dikerek girmeye davet edildi.Bölge Müdürlüğümüz ana giriş yolu üzeri ve Işık kent Mahallesi Gökkubbe kompleksi önünde yapılan programlarda bir hafta boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtım etkinliği devam etti. Bölge Müdürümüz Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcıları Nuri Maraş ve Yaşar Ramazan Kartal, Isparta İşletme Müdürü Hüseyin Divrik fidan dağıtım kampanyasına bizzat iştirak etti. Bu kapsamda 4000 adet Sedir, 3000 adet Servi, 2000 adet Dişbudak, 500 adet Akçaağaç 500 adet Kestane olmak üzere toplam 10.000 adet fidan dağıtımı yapıldı.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman bu kampanyanın yürütülmesi esnasında emeği geçen personellere teşekkür ederek bütün personellerimiz ve milletimize mutlu ve sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.