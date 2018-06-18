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ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ

ISPARTA'DA TIBBİ SÜLÜK PROJESİ
ISPARTA
G.Tarihi: 18.06.2018 17:44
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Isparta Düğün Salonları

  - SAREM mühendisi, tıbbi sülük konusunda TÜBİTAK projesi hazırladı  
 
 Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) personeli tarafından sunulan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen ‘Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler’ projesi kapsamında, katılımcılar birçok ilde hem tıbbi sülük yetiştirmeyi hem de doğayı korumayı öğrenecek. 
 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personeli Su Ürünleri Mühendisi Dr. Mustafa Ceylan, tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamındaki ‘Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler’ isimli proje kabul edildi. TÜBİTAK ile sözleşme imzalanan proje çerçevesinde, Eylül ve Ekim aylarında düzenlenecek olan eğitim projesinde yer alan eğitmen ve rehber personelin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, katılımcılar ve kamuoyuna projenin işleyişi ve etkinliklerin koordinasyonu hakkında bilgiler verildi. 
Proje ile birlikte, nesilleri tehlike altında olan tıbbi sülükler aracılığıyla doğanın ve doğal kaynakların korunarak, sürdürülebilir kullanımına dikkat çekildi.  
Toplantıdaki katılımcılara ayrıca, projede bilimsel düşünce becerisinin kazandırılmasının da amaçlandığı belirtildi. Bir canlı grubunun neslinin tehlikeye girme sürecinin irdelendiği proje kapsamında, doğaya yapılan müdahalelerin hassas organizmalar üzerinde olası etkilerinin fark edilmesi ve laboratuvar ortamında bu canlıların üretilerek doğal stokları takviye etmenin öneminin kavranması hedefleniyor. Eğitim projesi ile Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinin de hedef kitle olduğu kaydedildi. 
 
Sülüğün yetiştiği farklı illerde de çeşitli etkinlikler yapılacak 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 2014’te yapılan yasal düzenlemeyle birlikte, belirli hastalıkların tedavisinde sülük kullanımını da kapsayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında farkındalık oluşturulması da hedeflenen proje; tıbbi sülüklerin yaşadığı Eğirdir Gölü (Isparta), Çapalı Gölü (Afyonkarahisar), Eber Gölü (Afyonkarahisar) ve Çivril Gölü’nde (Denizli) gerçekleştirilecek olan çeşitli etkinlikleri de kapsıyor.  
Projede ayrıca, Eğirdir SAREM bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi Sülük Araştırma Laboratuvarı ve sülüklerin beslendiği kanın tedarik edileceği Isparta Belediyesi Mezbahanesi ile örnek bir sülük uygulama kliniği de yer alıyor. 
 
Sülüğü çok yönlü tanıyacaklar 
Diğer yandan, proje eğitimi kapsamında, su ürünleri ve sağlık alanında faaliyet gösteren akademisyen, araştırmacı, uzman, ruhsatlı sülük toplayıcısı ve sülük yetiştiricisi dahil edilerek, katılımcıların sülüğü ve sülük ile ilgili sektör ve paydaşları çok yönlü tanımaları hedefleniyor.  
 
Sorumluluk duygusu oluşumuna katkı sağlanacak 
Yürütülecek etkinlikler ile katılımcılarda doğa ve tıbbi sülük farkındalığı, bilimsel merak ve aynı zamanda girişimcilik fikri oluşturulmaya çalışılacak.  
Katılımcıların laboratuvarda sülükleri beslemeleri, üretmeleri ve laboratuvar koşullarında üretilen yavru sülükleri doğaya bırakmaları sağlanacak.  
Etkinliklerde ayrıca, katılımcılarda doğayı ve nesli tehlike altında olan canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sağlanacağı kaydedildi. 
 
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İHA                      
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ISPARTA HABER
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