Milliyetçi Hareket Partisi’nden Borsamıza ZiyaretMHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, milletvekili adayları ve il yöneticileriyle birlikte Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar'a ziyarette bulundu.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu ziyarette, önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan seçimler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise ziyaretlerinden dolayı Sayın Yalçın ve ekibine teşekkür etti.Başkanımız sözlerine şu şekilde devam etti: "24 Haziran da yapılacak olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için dönüm noktasıdır. Burada bahis konusu olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'nin geleceği için herkesin vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanması gerekiyor. Ülkemizin düzeni ve refahı için her zamankinden çok birlik ve beraberlik olma zamanıdır. Ben bu duygu ve düşüncelerimle Isparta'mızın ve Ülkemizin menfaati için çalışan tüm parti ve teşkilatlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Isparta MHP İl Başkanı İsa Yalçın ise, misafirperverliklerinden dolayı Başkanlarımıza ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletti.Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.ISPARTA TİCARET BORSASI