- Meteoroloji, Isparta için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Isparta il genelinde 3 gün boyunca sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, bugünden başlayarak 2 gün boyunca, Isparta il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağışların genellikle öğle saatlerinde meydana gelmesinin beklendiği ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel - su baskını - yıldırım - dolu ve yağış anında yaşanabilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bugünden başlayarak önümüzdeki 2 gün boyunca (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) Isparta il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Genellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”İHA