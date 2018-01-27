ISPARTA'DA TAZE BALIKLAR BU ADRESTE

ISPARTA'NIN EN TAZE VE DOĞAL BALIKLARI

Isparta'da hafta sonu balık yemeyi düşünenler için, işte sizlere taze balığın adresi Dostlar Balıkçılık tezgahlarından fotoğraflar sunuyoruz.Taptaze doğal balıklar bu tezgahlara doldu. Ayrıca manav konseptiyle balığın yanında yeşillikte alabiliyorsunuz.

Sazan,Çupra,Levrek,Alabalık,Somon ve diğer protein kaynağı balık çeşitleri sunan Dostlar Balıkçılık aynı zamanda balık pişirme hizmeti de veriyor.

Dostlar balıkçılığın spot manavından çarşı pazar dolaşmadan şehrin tam merkezinden taze sebze ve meyveleride çok uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz.

0 246 218 28 00

Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi