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TÜRKİYE'DE BİR İLK ISPARTA'DA HABERİ

Türkiye’nin ilk ‘Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ SDÜ’ye

TÜRKİYE'DE BİR İLK ISPARTA'DA HABERİ
ISPARTA 0
böcüzade
  - Türkiye’nin ilk ‘Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ SDÜ’ye  

Türkiye’nin ilk ‘Engelli Hastalar İçin Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı’ projesi, Kalkınma Bakanlığından sağlanan destekle Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) hayata geçecek.  
  SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak bedensel ve zihinsel engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı problemlerinin tedavi sürecini kolaylaştıracak “Engelli Hastalar İçin Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı” projesini hayata geçiriyor.
  
  İlk kez SDÜ’de oluşturuluyor
  Türkiye’de ilk kez SDÜ bünyesinde oluşturulacak Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, TBMM Bütçe ve Plan Komisyon Başkanı ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in destekleriyle Kalkınma Bakanlığının yatırım programına alındı. Tedavi sırasında farklı fiziksel şartlara ihtiyaç duyan engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı problemlerini kısa sürede çözüme kavuşturması beklenen merkezin bu yıl içerinde yapımına başlanması, 2 yıl içerisinde de tamamlanması hedefleniyor.
  
  Zor durumda kalmayacaklar
  Yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik bir alana 10 ünite şeklinde inşa edilecek olan ‘SDÜ Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, ayakta tedavi hizmetinin yanı sıra 6 ünitelik lokal ameliyathane ünitesi, radyoloji ve biyokimya laboratuvarı, çoğunluğu tek kişilik odalar olmak üzere 22 yatak kapasitesi, 3 genel ameliyathanesi ile ileri cerrahi tedaviler dahil zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin tüm tedavi gereksinimlerinin karşılanacağı belirtildi.
  Merkezde ayrıca, hastaların farklı klinikleri dolaşmak zorunda kalmayacağı ve ailelerin bu hizmetlerle zor durumda kalmayacağı iletildi.

  ISPARTA (İHA) 





Isparta Haber Ajansı
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