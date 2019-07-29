45 YILDIR ISPARTA'DA HİZMET VERİYORLAR

Türkiye'nin ve Dünya'nın dev markalarının ana bayiiliğini ve servisliğini yapan kalenderler ticaret çiftçinin güçlü dostu olarak her zaman Isparta ve bölgenin hizmetinde olmaya devam ediyor.1974'den bu yana Tevfik TAŞPINAR ve ekibi tarım sektöründe hizmetlerini Isparta'da sürdürüyor.Ağaç Kesimi Motorları - ilaç MakinalarıSu Motorları - Çapa Makinaları - Satış, Yedek Parça ve Teknik ServisOnlar çifçinin dostu ve en güçlü destekçisi kalenderler ticaret adres : Yeni Sanayi Sitesi 5.Blok No:5 ISPARTATel: (0246) 223 14 20 - Cep: (0532) 624 50 230535 724 12 44 - 0531 768 99 85