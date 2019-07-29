Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan Melikler Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği hafta sonu gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi tarafından da desteklenen ve Melikler Yaylasında gerçekleştirilen etkinliklerde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de gökyüzü tutkunlarını yalnız bırakmadı. Türkiye’de ilk kez Karanlık Gökyüzü Parkının Melikler Yaylasında kurulması amaçlanırken, çok sayıda gökbilimci gece boyunca gökyüzünü izleyerek samanyolunu, galaksileri gözleme şansını yakaladı.Prof. Dr. Ethem Derman’ın önderliğinde gerçekleştirilen ve Isparta Belediyesinin de çadırlar kurduğu, çocuklar için balon parkın oluşturulduğu ve binlerce katılımcıya geleneksel helva kabunenin ikram edildiği Gökyüzü Gözlem Şenliğinde belediye tarafından üzerinde Dünya, Satürn ve galaksinin yer aldığı binlerce tişört günün anısına katılımcılara hediye edildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın yanı sıra il dışından ve yurt dışından gelen gökyüzü tutkunları ile bir süre sohbet etti. Katılımcılar organizasyondan duydukları mutluluklarını ve belediyenin katkılarından dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.Gökyüzü tutkunları, Isparta’nın başarılı işlere imza attığını, lavanta, gülle birlikte gökyüzü ile şehirde farkındalık oluşturulduğunu anlatan ziyaretçiler, “Isparta’ya ilk kez geliyorum. Gökyüzü şenlikleri turizmin çeşitlendirilmesi anlamında da çok önemli. Gökyüzü etkinliğini merakla bekliyoruz. Isparta çok güzel şeyleri hak ediyor ve son yıllarda isminden çokça söz ettiriyor. Geçen yıl da katıldık ve buranın reklamını yapmıştık, bugünü merakla beklediler ve bugün 40 kişilik bir gurupla Alanya’dan geldik. Geçen yıla göre çok daha iyi, başkanımızı misafirperverliklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Burada bulunmaktan memnun kaldık, sosyal olanaklarda çok iyi. Yerel yemeklerde bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Belediye Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dediler.Melikler Yaylasında gerçekleşen gökyüzü etkinliklerinin misafirleri arasında yabancı konuklarda yer aldı. Bir tur vasıtasıyla Melikler Yaylasına gelen Ukraynalı, Polonyalı, Güney Koreli konuklarda gökyüzünü izlemenin mutluluğunu tattılar. Isparta’nın dışarıdan ziyaretçi çekmeyi başardığını söyleyen ve Türkiye’de yaşayan Ukraynalı konukta “Daha önce Kanada, Almanya, İngiltere’de yaşadım. Kıyaslamam çok daha kolay, Türkiye en güzel ve yaşanacak bir yer. Buradaki organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, gerek yurt içi, gerekse yurt dışından gelen misafirleri Yenişarbademli Dedegöl Dağlarının eteklerinde yer alan Melikler Yaylasında ağırlamaktan dolayı Isparta adına duydukları memnuniyetini dile getirdi. Başdeğirmen, “Türkiye’mizin dört bir yanından ve hatta yurtdışından misafirlerimizi burada görmekten mutlu oldum. Buraya kadar gelerek bu etkinliği güzelleştiren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.İnsanların deniz, kum, güneş anlayışlı görüşlerinin artık değişmeye başladığını hatırlatan Başdeğirmen, “Isparta’mız deniz, kum, güneşten sonra gelinebilecek yayla turizminin ve bu tür etkinliklerin ve eko turizmin yapılabileceği en güzel bölge. Buna bir de Türkiye’nin en karanlık bölgesi Melikler Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği eklendi. Bu Türkiye’de bir ilktir. Başka bir yerde görmeniz mümkün değil” görüşlerinde bulundu.Katılımcıların Melikler Yaylası ve Gökyüzü Gözlem etkinliklerinin tanıtımı noktasında ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Katılımcılarımızın yapacağı reklamlarla bizler çok daha ileriye gidebileceğiz. Geçen sene 8 kişi gelen bir gurubumuz bu yıl 40 kişi gelmiş, bu gelecek seneye daha da artsın istiyoruz. Bizde ihtiyaçlarınızı sizlere soruyoruz. Görmüş olduğunuz eksiklikleri bizlere bildirin. Eksikliklerimizi tamamlamak için bizlerde hazır olacağız. Bir önceki yıldan bu yıl daha iyiyiz, bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız. Sizler bizlere yön verir, eksikliklerimizi söylerseniz bizler çok daha fazlasını yaparak sizlere hizmet etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinliklerde Pınargözü Mağarasına yürüyüş gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melikler Yaylasına gelen gökyüzü tutkunları ile bir araya geldi, onları çadırlarında ziyaret ederek bir sonraki yıl yapılacak etkinlikler için görüş ve önerilerini aldı. Akşamda yaylada yapılan gökyüzü gözlem etkinliğine katılan Başkan Başdeğirmen, ailesi ile birlikte gökyüzünü izledi.