Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Sütçüler’in Sarımehmetler Köyünde İshak Yeşil’e ait müze evi ziyaret etti. Isparta Belediyesinin Sarımehmetler’de düzenlediği İftar Yemeği ve Ramazan Programına katılan Başkan Yusuf Ziya Günaydın, köyde İshak Yeşil tarafından oluşturulan müze evi gezdi.İçerisinde bin 500’ün üzerinde tarihi değere sahip eserler bulunan müze evini gezen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, evini müzeye çeviren İshak Yeşil’i, tarihe ve kültüre verdiği değerden dolayı tebrik etti.Müze evin her bir odasını ve odalarda bulunan eserleri bir bir inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu köyümüzde bir sürprizle karşılaştık. Bugüne kadar özlüğümüzü, kimliğimizi ortaya atan objeleri toplayan, zamanını harcayan ve bu müzeyi oluşturan İshak Beyi kutluyorum. Bu işi özel olarak kendi çabalarıyla oluşturmuş. Bu insanlar toplumda ender bulunan kişilerdir. Bütün köy kent dememiş bu objeleri toplamış, evinin büyük bölümünü buna ayırmış, bir etnografya müzesi kurmuş. Isparta’da bizde kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkmak amacıyla müzeler kuruyoruz. Isparta’mızın bir müzeler, kültür kenti olması için çaba verenlerden birisiyim. Köyümüzde böyle bir şekilde düzen sağlamak çok daha zor iş. Bu açıdan tekrar İshak beyi Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Bu şekilde kişilerin sayısının çok olması temennisinde bulunuyorum” dedi.Anneannesinin 1986 yılında kendisine verdiği bir bakraç ile bu işe merak sardığını söyleyen İshak Yeşil de, “Bu bakraç benim çok ilgimi çekti. Bu hep hayalimde vardı. Bu işe baya bir emek verdim. Bin 500’ün üzerinde parça bulunuyor. Başkanımızın ziyaretine teşekkür ederim, bana onur verdiler. Bunu ölene kadar devam ettireceğim” şeklinde konuştu.,ISPARTA BELEDİYESİ