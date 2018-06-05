Cuma Pazarı Kavşağı

Şeker denilince Isparta'da ilk akla gelen firma Önder Şekerleme AVM'de, bayrama özel şeker standları açıldı.Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! Şeker,kolonya, ve tüm bayramlık gıda ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan alın..!Ayrıca toplu alışverişlerde eve kadar götürme hizmetide önder AVM şubelerinde...: Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası: Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami ÜstüGazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57