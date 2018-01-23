ISPARTA'DA TARİHİ ÇEŞME KARARI

Tarihi Çeşme’de top Anıtlar Kurulu’nda



Belediye Meclisi, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen Kepeci Mahallesindeki Çeşmenin koruma sınırlarının imar planına işlenmesine yönelik yapılan itirazın söz konusu kurul tarafından değerlendirilmesini istedi.

Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti-rilen 2018 yılının son toplantısında gündeme alınan ve imar Komisyonuna havale edilen konu görüşülerek karara bağlandı.

Konu ile ilgili olarak geçtiğimiz Meclisin Ocak ayı ilk top¬lantısında gündemin onuncu maddesinde bulunan; imar Plandı değişikliklerine yapılan itirazların görüşülmesi konusu ele alındı.



İmar Planı Tadilatlarına yapılan itirazların görüşülmesi konusundaki bölümde yer alan ve İmar Komisyonuna havale edilen; Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 8 Ağustos 2017 tarih ve 6571 Sayılı kararı ile tescil edilen Kepeci Mahallesi 67 ada 11 parselde bulunan Çeşmenin koruma sınırlarının imar planına işlenmesine yönelik olarak 15 Eylül 2017 Tarih ve 189 sayılı Belediye meclis kararı ile imar planına işlenen koruma sınırı, koruma sınırlarında kalan 83134 ada, 4 parselde malikleri Mehmet Salalı, Ayten Şimşek, Süleyman Terlikçi ve Mustafa Ter- likçi Vekili Nuri Sapsız’ın itirazı ile ilgili olarak İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapor,



Komisyon Başkanı Süleyman Gülboy tarafından okundu. Söz konusu raporda; Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 8 Ağustos 2017 tarih ve 6571 Sayılı kararı ile tescil edilen Kepeci Mahallesi 67 ada 11 parselde bulunan Çeşmenin koruma sınırlarının imar planına işlenme¬sine yönelik olarak 15 Eylül 2017 Tarih ve 189 sayılı Belediye meclis kararı ile imar planına işlenen koruma sınırı, koruma sınırlarında kalan 83134 ada, 4 parselde malikleri Mehmet Salalı, Ayten Şimşek, Süleyman Terlikçi ve Mustafa Terlikçi Vekili Nuri Sapsız’ın itirazın Antalya Kültür Varlıkları Koruma ve Bölge Kurulunun değerlendirmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur” denildi. OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Daha sonra; imar Komis-yonu Başkanı Süleyman Gülboy tarafından okunan söz konusu komisyon raporunu Belediye ve Meclis Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meclis üyelerinin onayına sundu ve rapor oy birliği ile kabul edildi.



Kaynak:Demokrat Gazetesi

