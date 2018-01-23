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Isparta Valisi Günaydın’dan muhtarlara uyuşturucuyla mücadele talimatları

Isparta Valisi Günaydın’dan muhtarlara uyuşturucuyla mücadele talimatları
ISPARTA
G.Tarihi: 23.01.2018 18:40
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böcüzade
  - Isparta Valisi Günaydın’dan muhtarlara uyuşturucuyla mücadele talimatları  
  - Isparta’da 2018’in ilk merkez muhtarlar toplantısında ‘Bağımlılık Mücadelesi’ vurgusu  
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:  
  - “Çok kararlı ve sıkı bir şekilde üzerine gitmek zorundayız”  


 Isparta’da yılın ilk Merkez Muhtarlar Toplantısı’na başkanlık eden Vali Şehmus Günaydın, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda mahalle ve köy muhtarlarına talimat vererek destek istedi.  
  Isparta’da her ay düzenli olarak yapılan Merkez Muhtarlar Toplantısı Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
  2018 yılının ilk toplantısında Isparta Valisi Şehmus Günaydın önemli konulara değinerek, muhtarlar, mahalle ve köylerine ait talep ve önerilerini iletti.
  Vali Günaydın iletilen konularla ilgili olarak çalışma yapılması talimatı verdi.

  Geleceğe yönelik tehdit ‘Bağımlılık’
  Toplantıdaki konuşmasına madde bağımlılığına dikkat çekerek başlayan Vali Şehmus Günaydın, bağımlılıkla mücadele konusunda muhtarlara büyük görevler düştüğünü belirterek, geleceğe yönelik bir tehdit haline gelen bağımlılıklarla mücadelenin yoğun ve kararlı bir şekilde sürdürülme zorunluluğunun altını çizdi.
  “Çok kararlı ve sıkı bir şekilde üzerine gitmek zorundayız”

  Vali Günaydın toplantıdaki konuşmasında, “Bağımlılık konusunda gençlerimizin içine düştükleri durumun biran önce ortadan kaldırılması için çok kararlı ve sıkı bir şekilde üzerine gitmek zorundayız. Mücadelede tüm kurumların iş birliği yapması gerekiyor. Öncelikli tedbirler almak ve gençlerimizi, ailelerimizi ve kurumlarımızı bu konuda bilgilendirmek en önemli çalışmadır. Bu noktada eğitim çalışmalarını ciddi bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

  “Yıkım talimatını veriyorum”
  Uyuşturucuyla mücadelede diğer bir başka konunun metruk binalar olduğunu kaydeden Vali Günaydın, “Buradan yıkım talimatını veriyorum. Yıkılması gereken metruk binalar mutlaka ve mutlaka yıkılacak. Belediyemiz ve Özel İdaremiz burada. Bu konuya toleranslı yaklaşmayacaksınız. Uyuşturucuyla mücadelede bu çok önemli. Ayrıca okullarımızın çevre güvenliği açısından, büyük çoğunluğuna kamera sistemi takıldı. Biz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

  “Okullara ve köylere spor alanları”
  Bağımlılığa alternatif olarak çocukların ve gençlerin ihtiyaç duyduğu spor ve sosyal alanlarının oluşturulması talimatını veren Vali Günaydın, “Bu alanların oluşturulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Köylerimizin yanı sıra merkezdeki okullarımızın bahçelerine de çocuklarımızın rahat bir şekilde sportif faaliyetleri yürütebileceği mekânlar oluşturuyoruz. Bunun için Özel İdare bütçemize yeterli ödenekleri koyduk” şeklinde konuştu.

  “Eğitim, sıcak asfalt, parke taşı yatırımları devam edecek”
  Vali Günaydın şöyle devam etti; “Ayrıca içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını bitirdiğimiz köylerimizde bu yıl parke taşının tamamını vereceğiz. Sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek. Eğitimle ilgili yatırımlarımız artarak devam edecek bu konuda kaynak sıkıntımız yok. 5 tane bağımsız anaokulu yapacağız. Eğitimdeki başarıyı sürekli kılmamız için bu çalışmaları yapmak zorundayız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.”
  “Güvenlik hassasiyeti”
  Toplantıdaki konuşmasında son olarak muhtarlardan destek beklediğini belirten Günaydın, “Muhtarlarımızın güvenlik konusundaki desteklerini bekliyoruz. Mahallelerimizde şüpheli gördüğünüz herhangi bir konuyu mutlaka güvenlik güçlerimize bildirin. Bunun yanında ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmamalı. Yardımlara ulaşamayan vatandaşlarımız var ise bizlere bildirin. Yeni başlattığımız ‘Sıcak Bir El’ projesiyle bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evine kadar yemeğini götürüyoruz. Buna ihtiyacı olan vatandaşlarımızı da bize bildirin” ifadelerini kullandı.




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