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Isparta'ya 5 milyon TL'lik Kültür Merkezi

Isparta'ya 5 milyon TL'lik Kültür Merkezi
ISPARTA
G.Tarihi: 23.01.2018 12:25
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böcüzade
  - Isparta Barla'ya Kültür Merkezi  

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Isparta’nın Eğirdir İlçesine bağlı Barla Köyün’de Kültür Merkezi yapımı için 2018 Yatırım Programı'na 1 Milyon TL bütçe ayırdı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Barla Kültür Merkezi yapımı için 2018 Yatırım Programı'na 1 Milyon TL bütçe ayırdı. 2020'de tamamlanacak olan 2 bin 83 metrekarede konuşlu Merkez için totalde 5 milyon 380 bin TL harcanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 Yılı Yatırım Programı Resmî Gazete'nin 16 Ocak 2018 Salı tarih ve 30303 sayılı Mükerrer baskısında yayımlandı.

 Proje değeri 5 milyon TL
 Barla Kültür Merkezi 5 milyon 380 bin TL kaynak ile inşa edilecek. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle yatırım için 1 milyon 76 bin TL harcama yapıldı. 2018 yılı ödeneği ise 1 milyon TL.

 ISPARTA (İHA)


 
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