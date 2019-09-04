Isparta'nın elektrikli bisiklet,motosiklet tamir atölyesi Güven Motor'da sıfır akü değişimi , şarj aleti satışı kampanyası yoğun talep üzerine uzatıldı.
Her model ve markaya uyum sağlayan şarj cihazlarının çıkış gerilimi 24-36-48-60-72 volt, akımı ise 14-20-50 amper gücünde olup yüksek performansta şarj ediyor .İndirimli fiyatlara da akü değişimi yapılıyor.
Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların akü,beyin,teker,şarz cihazı,sigorta arızası gibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.
Ayrıca Güven Motor'da ikinci el elektrikli bisiklet ve motosiklet satışı, yenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.
Resimdeki sahibinden 50 CC Arora Vesta marka motosiklet satılıktır. Detaylar için iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz
Güven Motor Ümit Etçi
Telefon: 0535 285 17 21
Adres: Eski sanayi mahallesi 131, cadde